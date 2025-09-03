150.000 euros para potenciar el mirador de El Portillo en La Alberca

D. Sánchez La Alberca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación del Patrimonio Natural, ha formalizado el contrato para las obras de mejora y adecuación del Mirador del Portillo en La Alberca por un valor de 154.630 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 4 meses. El objetivo de estos trabajos es potenciar el atractivo de este punto situado en lo alto del puerto y que ofrece una vista panorámica del valle de Las Batuecas.

El proyecto se basa en un complemento a la escultura realizada en 2024 por el artista Florencio Maíllo con motivo de los 50 años desde la declaración del Parque Natural, «sirviendo de continuación y entronque entre la escultura y el mirador, siendo un todo».

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo está la mejora del atractivo del mirador, potenciando las visuales evitando la línea aérea existente, y la arboleda. Para ello, se propone la instalación de una pasarela «inspirada en otros miradores de la provincia como el Mirador de El Fraile», a 70 metros al oeste del actual hito, entrando ya en la zona de monte con reforestación de pinos. Para ofrecer una experiencia óptima, se ubicará el mirador después de adentrarse en el bosquete de pinos y «salir en un punto perpendicular a la pendiente pronunciada del terreno hacía las vistas al sur al Valle de Batuecas».

Para el desarrollo de esta pasarela, se usarán «estructuras trianguladas en celosía que permiten acompañar tanto la formalización del elemento abstracto horizontal que avanza hacía el paisaje, como apoyos orgánicos que se relacionan con el paisaje de monte colindante». Además, se espera que, con esos apoyos, se reduzcan «la intervención en el medio natural a la vez que faciliten la transmisión de tensión por la acción del viento» y todo ello se reflejará en un puente que alcanzará una longitud cercana a los 7 metros.

Las actuaciones dentro de este proyecto no se limitan únicamente a la creación de este mirador, también se cambiará y mejorará la señalítica del espacio y las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos. Una de las claves de este mirador es que los nuevos elementos se basarán en la escultura creada por el artista mogarreño, con elementos geométricos se conformarán con piedra de pizarras y granitos propios del lugar, con el objetivo de unificar el sentid visual del mirador para el visitante.