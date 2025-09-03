«Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel» Agapito Pascual, el alcalde de El Payo, pide «sentido común» y «menos burocracia» a la hora de afrontar un incendio, pero también más medios humanos y materiales

José Ángel Montero Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:38

Dos semanas después del incendio que arrasó en la localidad salmantina de El Payo casi 300 hectáreas de arbolado y con la calma y reflexión que ofrece el tiempo transcurrido, el alcalde de dicha localidad, Agapito Pascual, no solo pide más medios humanos y materiales para los diferentes parques de bomberos de la provincia, sino también «más sentido común» y «menos burocracia» a la hora de afrontar un posible incendio. «Dejémonos de tanta tontería y tantos impedimentos; si hay un fuego, el primero que llegue, que lo apagué», subraya Pascual, quien va aún más allá en sus manifestaciones: «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque eso me cueste ir a la cárcel», apostilla el alcalde de El Payo.

Agapito Pascual realiza estas declaraciones consciente de que su localidad cuenta con un parque de bomberos integrado por voluntarios (que disponen de un pequeño camión) y que forman parte de la plantilla del Ayuntamiento, «y si les ocurre algo, el máximo responsable soy yo, por eso tiemblo que le pase algo a un colaborador, ya que tendría que responder yo con mi sueldo y mi patrimonio», reconoce.

En este sentido, el alcalde socialista de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, denuncia el actual protocolo de la Diputación a la hora de actuar ante un incendio. «Si se presenta un fuego, no sabemos cómo actuar, ya que tenemos que esperar a que la Diputación nos dé permiso», señala Luengo, quien insiste en la falta de un dispositivo como tal. «Lo más lógico sería cerrar el parque, pero los trabajadores tienen vocación y queremos cumplir con ese servicio, o bien que la Diputación, si quiere contar con bomberos voluntarios en los parques, se haga cargo de ellos. A ver si se atreve», reta el alcalde de La Alberca.

En el fondo de la polémica se encuentra la profesionalización de los bomberos, una demanda que viene exigiendo desde hace años el PSOE y que el equipo de Gobierno de la Diputación no contempla. «La Diputación no puede poner en manos de voluntarios la prevención y extinción de incendios; exigimos una profesionalización de los parques de bomberos, que no quita que haya también voluntarios», subraya la viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación y alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, quien acusa a la institución provincial de «dejadez» en una de sus principales competencias, pero también de «falta de organización y planificación», así como de «recursos humanos y materiales para la prevención y extinción de incendios. Y no es un problema de dinero, porque hay recursos económicos suficientes», apostilla.

La provincia de Salamanca cuenta en la actualidad con bomberos profesionales en los parques de Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Béjar y Villares de la Reina, según señala Carmen Ávila, quien denuncia la falta de estos profesionales en los parques de La Alberca, El Payo, Lumbrales, Ledesma, Peñaranda y Tamames, que funcionan solo con voluntarios.