Estudiantes de Medicina este miércoles en los pasillos de la facultad. LAYA

Así será el regreso de los universitarios a las aulas: Medicina y Enfermería, de la Pontificia, los más madrugadores

La llegada masiva de los estudiantes se producirá este fin de semana: la mayoría de titulaciones empezarán el 9 de septiembre

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:04

Los estudiantes de la Facultad de Medicina, a partir del segundo año, han sido los primeros en abrir el curso académico en el campus de la Universidad de Salamanca. Este jueves será el turno de los alumnos de la Facultad de Derecho y, a partir del próximo martes, se realizará de manera generalizada en todos los campus de la institución, por lo que se espera que la mayoría de alumnos lleguen a la capital a lo largo de este fin de semana.

El rector, Juan Manuel Corchado, abrirá el curso oficialmente el 19 de septiembre en un acto en el Paraninfo que, en esta ocasión, servirá para inaugurarlo en el conjunto de todas las universidades de Castilla y León.

En el caso de la Universidad Pontificia, los más madrugadores fueron los alumnos de 4º de Enfermería que ya arrancaron el curso el pasado 1 de septiembre.

El resto de las titulaciones lo hará una semana después de las de la Universidad de Salamanca con el inicio el 15 de septiembre. De nuevo, los alumnos serán recibidos en una gran fiesta el 17 de septiembre que se celebrará en el aparcamiento de la Facultad de Comunicación denominada 'UPSAFEST.

La inauguración oficial del curso que hará el rector, Santiago García-Jalón, será el próximo 25 de septiembre.

