El alcalde, Carlos García Carbayo, y el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González, estuvieron presentes en la presentación.

El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad

Este amplio lugar de estacionamiento de la Chinchibarra abre coincidiendo con el inicio de las Ferias y Fiestas

Alejandro Sardón

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:00

El aparcamiento de la Chinchibarra, situado en la confluencia entre las avenidas Vicente del Bosque y San Agustín, es ya una realidad. 226 plazas para estacionar en la explanada habilitada que ya están disponibles, coincidiendo con el comienzo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, momento en el que aparcar el vehículo se convierte para muchos en una odisea.

Por tanto, este espacio abierto y gratuito permitirá mejorar la movilidad en la ciudad y facilitar la tarea para los conductores. Con esta suma, se alcanzan las 6.500 plazas de aparcamiento creadas en los últimos años en Salamanca.

En la presentación del aparcamiento, realizada este miércoles, se encontraban el alcalde, Carlos García Carbayo, y el consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago. Carbayo destacó la relación de colaboración entre ambas instituciones —municipal y autonómica— que está permitiendo «modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los salmantinos».

Se han destinado 506.000 euros en el proyecto, de los cuales la Junta ha invertido la mitad —casi 250.000—. González Gago destacaba por esa parte el compromiso de la institución autonómica con los 16 grandes municipios de Castilla y León —aquellos con más de 20.000 habitantes—, y Salamanca en este caso recibe 1,4 millones de euros que van a gastos corrientes del Ayuntamiento e inversiones como este aparcamiento.

