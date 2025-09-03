«Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria El preso, de origen marroquí y con un amplio historial delictivo, empujó, pateó y amenazó de muerte a la trabajadora. La rápida intervención de sus compañeros y de otros inernos evitó que la brutal agresión terminara en una tragedia mayor

M. C. SALAMANCA Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:33 | Actualizado 09:55h.

La tensión ha vuelto a desbordarse en las últimas horas en el centro penitenciario de Topas con una nueva agresión a una trabajadora. En esta ocasión, la víctima es una funcionaria de vigilancia que resultó lesionada en un brazo y una pierna tras ser golpeada y pateada por un interno marroquí con un amplio historial delictivo. La rápida intervención de otros internos, así como de otros trabajadores del penal evitó que el ataque terminara en una tragedia mayor.

Los hechos ocurrieron durante la revisión de celdas. Al informarle la funcionaria a un interno de que iba a compartir celda con otro recluso debido a las altas recientes en el módulo, el preso reaccionó de forma violenta. Según señalan fuentes penitenciarias a LA GACETA, el recluso, que ingresó en Topas en el mes de febrero de 2023 con antecedentes, entre otros, por robo con fuerza, lesiones, desobediencia y hurto, comenzó a gritar: «Una zorra como tú a mí no me mete a nadie en la celda».

El interno se encaró con la funcionaria hasta situar su rostro a escasos centímetros del de ella, en actitud extremadamente agresiva y desafiante. Cuando la trabajadora le ordenó que depusiera su comportamiento, el preso se abalanzó contra ella, la sujetó con fuerza mientras le gritaba «eres una puta» y la empujó violentamente contra el cristal de la cabina. A continuación, le propinó varias patadas, causándole las lesiones que obligaron a su posterior asistencia médica y baja laboral.

El ataque fue tan violento que varios internos llegaron a intervenir de manera espontánea para intentar frenar al agresor hasta que llegaron más funcionarios al módulo. Gracias a la rápida respuesta del personal, se logró socorrer a la trabajadora y aislar al preso, que continuaba fuera de sí.

Durante su traslado al módulo de aislamiento, el interno volvió a revolverse contra los funcionarios, tratando de soltarse y de golpearlos mientras profería graves amenazas: «Zorra, nos veremos en la calle, te voy a matar». Fue necesario emplear la fuerza física indispensable para reducirlo, siempre bajo los protocolos establecidos. El jefe de servicios se personó de inmediato en el lugar y ordenó su traslado a aislamiento en aplicación del artículo 72 del Reglamento Penitenciario.

La funcionaria herida fue atendida por los servicios médicos del centro y, aunque sus lesiones no revisten por suerte gravedad, sí le han ocasionado una baja laboral.

ACAIP-UGT vienen denunciado desde hace tiempo la masificación en el centro, la llegada de internos que llegan al penal con perfiles muy conflictivos, así como el déficit de plantilla. Los representantes sindicales lamentan asimismo un protocolo de agresiones que no es efectivo y donde no se implementan medidas de apoyo a los compañeros y compañeras que resultan agredidos y el buenismo en cuanto a la reclasificación de internos, por parte de la Secretaria, con perfiles conflictivos o peligrosos y que protagonizan este tipo de incidentes.

Asimismo, urgen el tratamiento de los funcionarios como agentes de la autoridad. Una reivindicación histórica del sector que les otorgaría una mayor capacidad de acción y reconocimiento de sus funciones, un estatus que les permita ejecutar órdenes de la autoridad y actuar en su representación, garantizando el orden en las prisiones y facilitando su labor.