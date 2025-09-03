A tope en Salamaq: unos animales se resisten más a entrar que otros Este miércoles está siendo un día de trabajo intenso en el recinto ferial

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Día de llegadas en el recinto ferial, en la víspera de la inauguración de Salamaq, certamen en el que la Diputación de Salamanca espera reunir hasta el lunes en torno a 1.500 ejemplares de ganado de diferentes especies y razas, además de maquinaria agrícola o espacio agroalimentario en una superficie próxima a los 20.000 metros cuadrados.

Este miércoles es día de trabajo intenso en el recinto, ultimando estand, llegada de maquinaria -aunque casi toda ocupó ayer sus espacios- y, sobre todo de ganado.

La construcción del bulevar ha reducido muelles de descarga y eso ha incrementado el jaleo habitual del certamen el día anterior a abrir sus puertas. Desde primera hora entró ganado y se espera que siga llegando a lo largo de la tarde. En torno a las cuatro quedó ya completo el espacio de porcino ibérico, con en torno a 40 ejemplares y dos duroc, y casi todo el charoles y lumusín.

Faltan aves y los ejemplares de morucha aún llegaban, además de equino o aves. Algunos ejemplares dieron más guerra que otros para llegar a los corrales pero al final todos alcanzaron la meta marcada por sus propietarios. Fue también jornada de reencuentros.