A tope en Salamaq: unos animales se resisten más a entrar que otros

Este miércoles está siendo un día de trabajo intenso en el recinto ferial

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:11

Día de llegadas en el recinto ferial, en la víspera de la inauguración de Salamaq, certamen en el que la Diputación de Salamanca espera reunir hasta el lunes en torno a 1.500 ejemplares de ganado de diferentes especies y razas, además de maquinaria agrícola o espacio agroalimentario en una superficie próxima a los 20.000 metros cuadrados.

Este miércoles es día de trabajo intenso en el recinto, ultimando estand, llegada de maquinaria -aunque casi toda ocupó ayer sus espacios- y, sobre todo de ganado.

La construcción del bulevar ha reducido muelles de descarga y eso ha incrementado el jaleo habitual del certamen el día anterior a abrir sus puertas. Desde primera hora entró ganado y se espera que siga llegando a lo largo de la tarde. En torno a las cuatro quedó ya completo el espacio de porcino ibérico, con en torno a 40 ejemplares y dos duroc, y casi todo el charoles y lumusín.

Faltan aves y los ejemplares de morucha aún llegaban, además de equino o aves. Algunos ejemplares dieron más guerra que otros para llegar a los corrales pero al final todos alcanzaron la meta marcada por sus propietarios. Fue también jornada de reencuentros.

