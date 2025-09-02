Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses Comienza la feria agropecuaria en el recinto ferial y aquí esta toda la información que no te puedes perder sobre las actividades

Una degustación en una edición pasada de Salamaq.

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:47

La feria agropecuaria Salamaq 2025 ya está aquí. Este jueves 4 de septiembre se abren las puertas para desde el recinto ferial de Salamanca adentrarse en el centro ganadero de referencia en España por la presencia de 1.500 cabezas de ganado en el recinto, la celebración en él de siete subastas nacionales y, durante los cinco días del certamen, de cuatro concursos nacionales de ganado vacuno -morucha, limusín, charolés y blonda- y uno de ovino -castellana-.

Con un lleno de los alrededor de 20.000 metros cuadrados de espacio expositivo, Salamaq acogerá en torno a 470 expositores, repartidos entre la feria agropecuaria y la 36 Exposición Internacional de Ganado. Gracias a ellos habrá representación de 34 provincias españolas de 14 comunidades autónomas y, además, profesionales de Italia y Portugal, que este año tendrá protagonismo añadido al celebrar la Federación de Limusín el Concurso Ibérico. Destaca además la exposición de maquinaria agrícola.

Esta es la información necesaria para acceder al recinto, también cómo llegar, precios y el programa completo.

ENTRADAS SALAMAQ 2025

Las entradas pueden adquirirse en taquillas, a través de la web www.salamaq.es y la app Salamaq.

GENERAL: 5€

REDUCIDA: 2€, Para menores de seis a quince años, mayores de 65 y personas con discapacidad del 33% o superior.

GRATUITA: MENORES DE SEIS AÑOS

HORARIO DE SALAMAQ 2025

La feria abre sus puertas de manera ininterrumpida entre las 11:00h y las 21:00h del 4 al 8 de septiembre.

SERVICIO DE AUTOBUSES DE SALAMAQ 2025

El servicio de autobuses al recinto ferial es gratuito.

Salidas desde Salamanca: Desde las 11:00 h hasta las 19:40h (Frecuencia cada 20 minutos). La ruta tiene cuatro paradas.

1: Gran Vía (Plaza de San Julián)

2: Avenida de Italia (Puerta de Zamora)

3: Avenida de Portugal (Cruce cta. Ledesma)

4: Recinto Ferial

Salidas desde el Recinto Ferial: Desde las 11:50h hasta las 21:30 (Frecuencia cada 20 minutos).

PLANO DEL RECINTO FERIAL

PROGRAMA COMPLETO SALAMAQ 2025

Entre las actividades más detalladas de este programa se encuentran las exhibiciones populares en en anillo central, unidades caninas, clases prácticas de Tauromaquia... También los concursos de ganado y los sorteos, así como las tertulias y la feria de maquinaria.

Jueves 4 de septiembre

11:00 h. Apertura de la Feria Salamaq25

12:00 h. Pesada de animales de la raza charolesa. Pista de concurso Nave Vacuno Charolés

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Asociación Nacional de Criadores de Raza Morucha y Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta. Restaurante El Mesón de Gonzalo. Chef: Jesús Colorado. Carpa Ganadera.

13:30 h. Exhibición Cultivdron: vuelos con drones agrícolas. Anillo de exhibiciones.

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española y Pura Raza Árabe, a la mano y montados. Anillo de exhibiciones.

17:30 h. Pesada de animales y presentación de novillos a subasta de la raza Blonde de Aquitania. Carpa Limusin - Blonde de Aquitania.

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

12:00 h. IX Concurso Interregional de cerdo ibérico (AECERIBER). Nave de ganado Porcino.

17:00 h. XLI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha. Nave de ganado Vacuno.

JORNADAS PROFESIONALES

11:00 h. ¿Cómo puedes ayudar al medio rural el marketing por referencias?: «La salida internacional del emprendedor rural en un marco de colaboración y cooperación. Lidia Mª Díaz, Presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación; Julio de la Torre, secretario técnico del Instituto de Paz, Desarrollo Personal y Liderazgo y Ricardo Gómez, director consultor de BNI. Sala de la Lonja.

12:00 h. VIII ENCUENTROS PROFESIONALES DEL PORCINO IBÉRICO. «Rendimiento materno del porcino ibérico. Optimizando producción»

12:05 h. Presentación. Manuel Martín Delgado, STC Veterinario NANTA . 12:15 h. Producción láctea porcina. Consideraciones y problemas. Elena Muro Berzosa, STC Veterinario NANTA

12:35 h. Mejorando la producción láctea y la inmunidad a través de la nutrición. Javier Roqués Mata. Responsable de programas de salud en porcino de Trouw Nutrition. 12:55 h. Productividad y producción en ibérico: Miguel Ángel Higuera Pascual. Director de ANPROGAPOR

13:20 h. Mesa redonda con todos los ponentes. Modera: Manuel Martín Delgado. 13.45 h. Fin del Encuentro y Degustación de productos ibéricos en el stand de NANTA. Salón de actos. Edificio Pabellón Central.

12:00 h. Taller: El cambio climático en la vitivinicultura: Papel de las variedades minoritarias de uva en CyL. Ignacio García Estévez y Cristina Alcalde Eón, Grupo de investigación en polifenoles de la USAL13:00 h. Charla: Circular Challenge. Capacitación empresarial y emprendimiento para la transición a la economía circular. Ricardo Costa, Unidad de Promoción Estratégica de la Investigación, Transferencia e Internacionalización de la USAL. Stand Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

13:00 h. Saeca, Siempre con el medio rural. Emiliano Jañez Rodríguez, Jefe comercial Zona Castilla y León SAECA. Stand de Unicaja. Edificio Pabellón Central

16:30 h. Taller con cata de galletas: descubre la fibra de trigo. Rosa Morcuende Morcuende, investigadora del IRNASA-CSIC, y Jara Pérez Jiménez, investigadora del ICTAN-CSIC. Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

17:00 h. Taller: Biotecnología de semillas. Antonio de la Torre y Andrea Fuentes, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

12.00 h. Laberinto del Sabor

13:00 h. Arte en plato. 14:00 h. Laberinto del sabor. 16:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de La Campana, para los alumnos Moisés Fraile (Escuela de Tauromaquia de Salamanca), Noel García (Escuela de Tauromaquia de Salamanca) y Santi García, Escuela de Tauromaquia de Albacete

Anillo de Exhibiciones.

Viernes 5 de septiembre

11:00 h. Presentación y concurso de sementales jóvenes de la Raza Asturiana de los Valles. Nave de ganado bovino.

11:15 h. Reunión del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica de la FEMP. Sala de la Lonja.

11:30 h. Gynkana con Influencers del Campo. Anillo de exhibiciones.

12:30 h. Reunión de la Comisión de Agricultura, ganadería, Gestión Forestal y Economía Rural de la FEMP. Sala de la Lonja.

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Chef: Luís Fernandes. Carpa Ganadera.

12:30 h. Entrega del Premio del XV Concurso de Fotografía «La raza morucha y su entorno». Stand raza Morucha.

13:30 h. Degustación de carne morucha 100% raza autóctona. Stand raza Morucha.

13:30 h. Exhibición Cultivdron: vuelos con drones agrícolas Anillo de exhibiciones.

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Español y Pura Raza Árabe a la mano y montados. Anillo de exhibiciones.

17:00 h. Encuentro de mujeres del sector primario. Sala de la Lonja.

18:00 h. Cuentacuentos infantil «Moruchina», por Cristina Paredes. Carpa Ganadera.

18:30 h. Tardeo Agro. Bulevard.

19:00 h. Subasta solidaria de chuletero y solomillos organizado por UCHAE a beneficio de la AECC. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés.

19:30 h. Entrega de Premios porcino ibérico a cargo de AECERIBER. Carpa ganadera.

20:00 h. Subasta solidaria de chuletones de raza limusina para el público, a favor de Cáritas Salamanca. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

11:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés.

11:00 h. XXXIV Concurso – Exposición Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana. Nave de ganado Ovino - Caprino.

11:00 h. Concurso Morfológico de la Raza Avileña Negra Ibérica. Nave de ganado Vacuno.

16:30 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés.

17:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

JORNADAS PROFESIONALES

11:00 h. SECTORIAL NACIONAL DE VACUNO DE ASAJA. 12:00 h. Perspectivas del Vacuno en el contexto nacional e internacional. Javier López Charoleas, Director de PROVACUNO

12:30 h. Presentación en Salamanca de la Cátedra de Nutrición, Salud y Sector Agroalimentario: Nutrición, salud y alimentación sostenible: el papel de la carne en la dieta equilibrada.Antonio Escribano Zafra, director de la Cátedra.

14:00 h. Clausura. Lucía Sala Silveira, Directora de la Fundación Ortega-Marañón. Pedro Barato Triguero, presidente nacional de ASAJA y Fundación ASAJA. Organiza ASAJA y NANTA. Salón de actos. Edificio Pabellón Central.

11:15 h. El Concurso Champion of the World y la ganadería española. D. P.J. Budler (International Business Manager de Trans Ova Genetics, organizador del Concurso Champion of the World». Organiza: Euroargen. Carpa Ganadera.

12:00 h. Taller: Biotecnología de semillas. Marta Capilla, Fátima Pollo y Sara Gómez, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. 13:00 h. Charla: Uso agronómico del digestato líquido obtenido en una planta de biogás. María Ángeles Gómez, Grupo de investigación en alimentos de la USAL. Organiza Universidad de Salamanca. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

13:00 h. Caser Seguros, Protección Total para el empresario agropecuario. Dª. Sheila Diéguez Vallejo, directora Negocio Agrario Bancaseguros (Caser). Stand de Unicaja. Edificio Pabellón Central

17:00 h. Charla: Micorrizas en la agricultura: suelo saludable, cultivo rentable. Mónica Calvo, Grupo de investigación de herramientas de biotecnología de plantas frente al cambio climático de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

16:30 h. SmartFarmRANI: Tecnología al servicio de la ganadería extensiva y sostenible, la raza Avileña Negra Ibérica como modelo. Organiza: RFEAGAS. Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

18:00 h. Taller: Raíces con aliados: descubriendo el mundo de las micorrizas. Mónica Calvo, Esperanza Miñambres, Andrea Santos, María Chaparro y Jorge Señorans. Grupo de investigación de herramientas de biotecnología de plantas frente al cambio climático de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

17:30 h. ¿Son los insectos el futuro de la alimentación de los rumiantes? D. Pablo García Toral. Investigador del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). Centro mixto CSIC-Universidad de León. Organiza: CSIC CyL Castilla y León e Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

12.00 h. Laberinto del Sabor. 13:00 h. Arte en plato. 14:00 h. Laberinto del sabor. 16:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA

18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca: Hergaher, Ibéricos Crego, Patatas fritas Fátima, Quesos Carlos Navas. Maridaje: Denominación Origen Arribes. Circular II.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h. 6 novillos de la ganadería de Esteban Isidro, para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Samuel Berdejo, Fernando Vanegas y Hugo Panero. Anillo de Exhibiciones.

Sábado 6 de septiembre

8:30 h. Emisión Programa de radio Agropopular, de Cadena COPE con César Lumbreras. Sala de la Lonja.

12:00 h. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila. Anillo de exhibiciones.

12:00 h. Degustación de Productos Ganaderos. Chef: Luís Fernandes. Carpa Ganadera.

12:30 h. Exhibición unidad canina del CMCC de Ávila. Anillo de exhibiciones. 13:30 h. Exhibición Cultivdron: vuelos con drones agrícolas. Anillo de exhibiciones.

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Español y Pura Raza Árabe a la mano y montados. Anillo de exhibiciones.

17:00 h. Actividades infantiles de entretenimiento. Carpa Ganado Raza Frisona – FEFRICALE.

17:30 h. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila. Anillo de exhibiciones .

18:00 h. Cuentacuentos infantil «Moruchina», por Cristina Paredes. Carpa Ganadera.

18:00 h. Exhibición unidad canina del CMCC de Ávila. Anillo de exhibiciones

18:00 h. Entrega de Premios del Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica. Sala de la Lonja

19:00 h. Entrega de Premios del 36 Premio Nacional «Salamanca» de Fotografía Agrícola y Ganadera. Sala de la Lonja.

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

11:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés. 16:30 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés. 17:00 h. Concurso Ibérico de Ganado Vacuno de Raza Limusina 2025. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

JORNADAS PROFESIONALES

12:00 h. Taller: Trichoderma: hongo beneficioso para una agricultura ecosostenible. María Rosa Hermosa, Julio Ascaso y Isabel Vicente, Grupo de investigación en fitopatología y control biológico de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

12:30 h. Jornada PAC con los líderes regionales

Organiza COAG Salamanca, UPA Salamanca y ASAJA Salamanca. Salón de actos. Edif. Pabellón Central

17:00 h. Taller: Trigos antiguos. Javier Sánchez y Victoria Estefanía Loyana, Grupo de investigación en fitopatología y control biológico de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

17:30 h. SOS MASCOTAS: primeros auxilios para perros y gatos. María Santana López, clínica Veterinaria La Salle.

18:30 h. Actualización en la enfermedad emergente de la dermatosis nodular contagiosa. Noelia Núñez Granado, Graduada en Veterinaria.

Organiza Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca. Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

11:30 h. Laberinto del Sabor. 12:30 h. Arte en plato. 16:30 h. Laberinto del sabor. 17:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA

12:30-13:45 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca. Circular II.

18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca. Circular II.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h. Tres novillos de la ganadería de Julián Escudero, para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Íñigo Norte, Álvaro Rojo y Diego Mateos. Anillo de Exhibiciones.

Domingo 7 de septiembre

12:00 h. Exhibición Cultivdron: vuelos con drones agrícolas. Anillo de exhibiciones.

12:00 h. Entrega de premios XXXIV Concurso – Exposición Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana. Sala de la Lonja.

12:30 h. Entrega de premios I Concurso – Exposición de Ganado Selecto de Raza Caprina de las Mesetas. Sala de la Lonja.

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos. Carpa Ganadera.

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Español y Pura Raza Árabe a la mano y montados. Anillo de exhibiciones.

17:00 h. Actividades infantiles de entretenimiento. Carpa Ganado Raza Frisona – FEFRICALE.

18:00 h. Presentación de novillos para la Subasta Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés.

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde de Aquitania. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

17:00 h. XVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde de Aquitania. Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

JORNADAS PROFESIONALES

12:00 h. Taller: Biotecnología de semillas. José Antonio Martín, Noelia Arteaga y Jessenia Alejandra Estrada, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. 13:00 h. Charla: EHE en vacuno: así hablan los datos desde España y Salamanca. Mercedes Sánchez Barba, Grupo de investigación en MITA e INSASO de la USAL. 17:00 h. Taller: Biotecnología de semillas.José Antonio Martín, Noelia Arteaga y Jessenia Alejandra Estrada, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

11:30 h. Laberinto del Sabor. 12:30 h. Arte en plato. 16:30 h. Laberinto del sabor. 17:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA

12:30-13:45 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca: Legumbres Espino, Programa Mycocyl (Micología) de la Diputación de Salamanca, Quesos Hiinojosa, Soleae. Showcooking: Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes. Maridaje: Bodega Dominio de la Sierra

18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca: Aceiteros del Águeda, Amado Charra, Perronillas Jesús Andrés, Quesería Carralejos. Maridaje: Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca. Circular II.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Hermanos Mateos, para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Víctor Pérez, José Tomás Ortiz y Miguel García. Anillo de Exhibiciones.

Lunes 8 de septiembre

11:00 h. Subasta Nacional de Ganado bovino

Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania.

12:00 h. Exhibición unidad canina Policía Nacional. Anillo de exhibiciones.

14:00 h. Degustación de varios cortes de carne charoles premium de alta maduración a beneficio de la AECC Nave de ganado Vacuno Charolés

15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino, caprino y aviar

17:00 h. Actividades infantiles de entretenimiento. Carpa Ganado Raza Frisona – FEFRICALE.

18:00 h. Exhibición con minibueyes y caballos – preparación y vestimenta del caballo de picar. Anillo de exhibiciones.

18:00 h. Porra de pesos raza Blonde de Aquitania. Nave nº 1 de ganado Vacuno.

18:30 h. Limusín solidario. Donación solidaria a Cáritas de la recaudación de la subasta de chuletones. Carpa de Limusin.

19:00 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de las Razas Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania. Pista de Concurso razas Limusina y Blonde de Aquitania

JORNADAS PROFESIONALES

11:00 h. V JORNADA DE CARNE DE CHAROLÉS a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Organiza: UCHAE. Nave de ganado Vacuno Charolés.

12:00 h. Exposición de bacterias fertilizantes: Biofertilizantes: vida para las plantas. José David Flores, Esther Menéndez, Mónica Majo y Irene Frontela. Grupo de investigación en interacciones microbianas de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

VIII ENCUENTROS PROFESIONALES DEL VACUNO DE CARNE. Modelos Productivos, Tecnológicos y Nutricionales para el desarrollo del vacuno de carne. 12:00 h. Presentación. Constantino Álvarez Díez, Director técnico adjunto de Vacuno de Carne de NUTRECO ANIMAL NUTRITION. 12:15 h. Mesa Redonda: Modera: Carlos Pérez Sánchez, STC de rumiantes de NANTA. Participan: Javier Briñón, Director comercial de AVIPORC; Alberto Badías, Representante de DEPFARM, Monitorizaciones de explotaciones ganaderas; Octavio Gonzalo, Gerente de la Cooperativa Dehesa Grande; Javier Rubio, director técnico de Miguel Vergara Grupo; Joan Riera Prats, Responsable Vacuno carne Nutreco. 14:00 h. Clausura y Degustación de Carne de Morucha en el stand de Nanta.

Organiza: Nanta. Salón de actos. Edificio Pabellón Central.

12:00 h. Charla: De la planta al campo: Extractos vegetales en Agrobiotecnología - Innovación sostenible para la agricultura hoy. Patricia Rivera, Mirat Fertilizantes.

13:00 h. Charla: Desarrollo de leche de burra fermentada con bacterias acido lácticas propias. Alba Rodríguez, Neathea

17:00 h. Taller: Biotecnología de semillas. Óscar Lorenzo y Inmaculada Sánchez, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central.

18:00 h. PAC 2026, Inspecciones PAC. Yolanda Barbero, Servicio de Asesoramiento Herbiagro.

18:45 h. Drones para el campo, Agricultura 4.0. Jose Luis Gago, Gerente Ibericadron.

19:30 h. Del dato al ahorro: el servicio de AGRAE con el kit digital. Francisco Javier Escolar. Delegado comercial de Limagrain Ibérica.

Organiza: Herbiagro. Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

11:30 h. Laberinto del Sabor. 12:30 h. Arte en plato. 16:30 h. Laberinto del sabor. 17:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA

12:30-13:45 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia de Salamanca: Indicación Geográfica Protegida Lenteja de La Armuña, Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo, Marca de Garantía Ternera Charra, Rosquillas Ledesminas. Showcooking: Restaurante Estoril. Maridaje: Denominación de Origen Arribes, Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca. Circular II.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

13:00 h. Tres novillos de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero, para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Diego Ortega y Javier Hernández y el alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz Manuel León. Anillo de exhibiciones.