La consejera Leticia García destaca la fortaleza del tejido empresarial y afea al Gobierno central su falta de compromiso La consejera de Industria, Comercio y Empleo critica al Gobierno por seguir «un camino distinto» a los intereses de la comunidad | «El mercado laboral regional es resistente y fuerte, con mejores cifras de creación de empleo que los medios de España», dijo en el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio al Grupo Andrés

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, junto al fundador del Grupo Andrés, Eustaquio Andrés (I) y el presidente de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo (D).

Celia Luis Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:46

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, participó este miércoles en Salamanca en el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio al Grupo Andrés , un reconocimiento que, en palabras de la titular autonómica, simboliza «la importancia de las empresas familiares que apuestan por el territorio, generan empleo y superan fronteras».

Leticia García felicitó al fundador y presidente de la compañía, Eustaquio Andrés, por un galardón que «premia el esfuerzo de una empresa nacida en Salamanca que hoy vende más de cuatro millones de neumáticos al año en más de 50 países, con 250 empleos directos y otras 200 familias vinculadas indirectamente».

Durante su intervención, la consejera puso en valor el papel de las empresas en los buenos datos económicos de la comunidad. Recordó que Castilla y León cerró 2024 con un índice de producción industrial por encima de la media nacional y que en los últimos meses se ha mantenido esa tendencia positiva.

Según subrayó, el mercado laboral regional es «resistente y fuerte», con mejores cifras de creación de empleo que los medios de España. «En agosto hemos alcanzado un dato histórico, con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social, lo que supone que en verano hay más personas trabajando que nunca», apuntó.

También destacó que, solo en Salamanca, se han invertido 95 millones de euros en políticas activas de empleo en esta legislatura, además de nuevas iniciativas de desarrollo industrial como el Puerto Seco, la ampliación de suelo empresarial en Ciudad Rodrigo o el plan para Béjar y La Raya.

La crítica al Gobierno

El discurso de García incluyó una crítica al Ejecutivo central. Aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez «no está en el mismo camino ni tiene los mismos objetivos» que el de Castilla y León, acusándole de «anteponer sus pactos con socios separatistas a las necesidades de comunidades como esta». También lamentó la falta de inversiones en infraestructuras estratégicas, citando la escasez de frecuencias ferroviarias y la ausencia de una «clara apuesta por el AVE» en Salamanca. Frente a ello, defendió el compromiso de la Junta con las empresas y con los ciudadanos, mencionando medidas como el transporte gratuito implantado en la comunidad.

«Vamos a seguir al lado de nuestro tejido empresarial, que es el verdadero motor de crecimiento y empleo», concluyó García, al tiempo que puso al Grupo Andrés como ejemplo de «empresa que nació de la iniciativa personal y hoy se ha consolidado como embajadora de Salamanca y de Castilla y León en el mundo».