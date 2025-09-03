Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Novatadas en el parque de Huerta Otea de otros años. ARCHIVO

Ayuntamiento y universidades activan la campaña para impedir las novatadas

Renuevan el protocolo que arrancó en 2018 que pondrá a la Policía Local en alerta con un número de teléfono específico

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:25

El Ayuntamiento y las universidades de Salamanca y Pontificia renuevan el protocolo de colaboración que vienen manteniendo desde 2018 para poner en marcha la campaña 'Stop Novatadas' con la finalidad de combatir posibles prácticas vejatorias que surgieran con el inicio del nuevo curso académico.

De este modo, los estudiantes tendrán a su disposición durante las 24 horas del día el teléfono 677 509 157, bien a través de llamadas, bien a través de WhatsApp, para denunciar de manera anónima situaciones de esta índole.

La Policía Local de Salamanca será la encargada de prestar dicho servicio, que también se extiende a los campus universitarios de Béjar, Zamora y Ávila en colaboración con las policías municipales, así como canalizar las intervenciones operativas y centrará sus actuaciones en las zonas habituales de concentración y afluencia de estudiantes como Huerta Otea, el puente de la Universidad, Plaza Mayor y sus alrededores, así como el Puente Romano.

A través de esta iniciativa, el Consistorio salmantino destaca y refuerza su compromiso con las instituciones académicas, colegios mayores y residencias de la ciudad para el control de las novatadas en los espacios universitarios.

