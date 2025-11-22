Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:00
Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
El líder de Vox ha abarrotado este sábado la plaza de los Bandos con su mitin
Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales»
Ambos han estado presentes en el mitin de este sábado en la Escuela de Gobierno del PSOE
«¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
La localidad de Lumbrales no ha visto alterada su tranquilidad tras conocer la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, natural de este municipio
El Mercado se llena de jugosas ofertas antes de la gran subida: «Puede pasar de 29€ a 60€ fácilmente»
En las pescaderías, la corvina o el calamar bajan entre 3 y 4 euros, mientras en las fruterías, las mandarinas y naranjas siguen abaratándose. Los valores de la carne se mantienen pero sube la demanda
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
Las primeras pesquisas no han hallado indicios de criminalidad
Incertidumbre en la recta final hacia el seguro obligatorio de patinetes
Las aseguradoras denuncian la falta de concreción en las coberturas que entran en vigor el 2 de enero
Identifican al presunto autor de los daños en el histórico puente 'El Ran'
La estructura, de gran valor histórico y construida en 1904, quedó inservible para el tránsito tras caer su empedrado al Río de las Uces
El Consistorio de Santa Marta solicita una parada fija de autobús en la urbanización Aldebarán
La medida tiene que ser aprobada por el Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca
La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
M.A.B. ha admitido los hechos y, además de 21 meses de cárcel y multa, deberá devolver todo el dinero en cuatro plazos. La sentencia confirma que falsificó firmas para retirar dinero de la cuenta mancomunada entre 2016 y 2021
Pablo López actuará en Salamanca dentro de su nueva gira
La preventa de entradas para ver al artista malagueño se abrirá el día 24 a las 10:00 horas
Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio
El suceso ha tenido lugar a las 13:37 horas de este sábado
Los farmacéuticos salmantinos celebran su comida de confraternidad en el Palacio de Figueroa
Colegiales y autoridades han compartido la tradicional comida por la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción
Día de gala en Aldenueva de Figueroa para celebrar San Clemente
La localidad celebra el día grande de las fiestas patronales con las citas religiosas y la comida