Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:00

Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»

El líder de Vox ha abarrotado este sábado la plaza de los Bandos con su mitin

Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales»

Ambos han estado presentes en el mitin de este sábado en la Escuela de Gobierno del PSOE

«¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»

La localidad de Lumbrales no ha visto alterada su tranquilidad tras conocer la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, natural de este municipio

El Mercado se llena de jugosas ofertas antes de la gran subida: «Puede pasar de 29€ a 60€ fácilmente»

En las pescaderías, la corvina o el calamar bajan entre 3 y 4 euros, mientras en las fruterías, las mandarinas y naranjas siguen abaratándose. Los valores de la carne se mantienen pero sube la demanda

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña

Las primeras pesquisas no han hallado indicios de criminalidad

Incertidumbre en la recta final hacia el seguro obligatorio de patinetes

Las aseguradoras denuncian la falta de concreción en las coberturas que entran en vigor el 2 de enero

Identifican al presunto autor de los daños en el histórico puente 'El Ran'

La estructura, de gran valor histórico y construida en 1904, quedó inservible para el tránsito tras caer su empedrado al Río de las Uces

El Consistorio de Santa Marta solicita una parada fija de autobús en la urbanización Aldebarán

La medida tiene que ser aprobada por el Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca

La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera

M.A.B. ha admitido los hechos y, además de 21 meses de cárcel y multa, deberá devolver todo el dinero en cuatro plazos. La sentencia confirma que falsificó firmas para retirar dinero de la cuenta mancomunada entre 2016 y 2021

Pablo López actuará en Salamanca dentro de su nueva gira

La preventa de entradas para ver al artista malagueño se abrirá el día 24 a las 10:00 horas

Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio

El suceso ha tenido lugar a las 13:37 horas de este sábado

Los farmacéuticos salmantinos celebran su comida de confraternidad en el Palacio de Figueroa

Colegiales y autoridades han compartido la tradicional comida por la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción

Día de gala en Aldenueva de Figueroa para celebrar San Clemente

La localidad celebra el día grande de las fiestas patronales con las citas religiosas y la comida

