Identifican al presunto autor de los daños en el histórico puente «El Ran» La estructura, de gran valor histórico y construida en 1904, quedó inservible para el tránsito tras caer su empedrado al Río de las Uces

La Gaceta Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Salamanca ha logrado identificar al supuesto autor de los considerables daños que sufrió el histórico puente conocido como «El Ran», ubicado en la localidad de Valderrodrigo.

Los destrozos, que dejaron la estructura inservible para el tránsito, se produjeron el pasado 13 de noviembre. Según las investigaciones, el deterioro fue provocado presumiblemente por el paso de un vehículo pesado (camión), lo que causó el colapso del empedrado, cayendo este al cauce del Río de las Uces.

El puente «El Ran» no es solo una infraestructura vial, sino una obra histórica de gran valor para los municipios de Valderrodrigo y Valsalabroso. Fue construido a inicios del siglo pasado, concretamente en 1904, y representa un elemento patrimonial y de conexión fundamental para los vecinos de la zona.

Las investigaciones para identificar al responsable han sido llevadas a cabo de manera conjunta por agentes del G.I.A.T. (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de Salamanca y efectivos del Puesto de Vitigudino. Gracias a su labor, la Guardia Civil ha conseguido identificar al supuesto autor de los daños.