Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de la Guardia Civil. ARCHIVO

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña

Las primeras pesquisas no han hallado indicios de criminalidad

M. C.

Monterrubio de la Armuña

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición este sábado por la mañana en Monterrubio de la Armuña, en una construcción abandonada. Al parecer han sido los propios vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia después de encontrar el cuerpo sin vida, según confirman fuentes consultadas por LA GACETA.

A falta de los resultados de la autopsia, las primeras pesquisas apuntan a que no existen indicios de criminalidad, aunque los agentes mantienen todas las líneas abiertas hasta esclarecer por completo lo sucedido.

El hallazgo del cuerpo ha generando alarma entre los residentes del municipio. Tras el aviso, patrullas de la Guardia Civil se desplazaron al lugar y acordonaron la zona mientras se activaba el protocolo judicial.

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Salamanca se han hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la autopsia, que será determinante para conocer la causa exacta de la muerte y confirmar si se trata de un suceso fortuito o si concurre algún otro factor.

La Guardia Civil continúa con las diligencias para reconstruir las últimas horas de la persona fallecida y determinar las circunstancias en que se produjo el hallazgo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  3. 3 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  4. 4 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  5. 5 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  6. 6 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  7. 7 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  8. 8 Lo más barato, el tostón
  9. 9 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  10. 10 Unionistas regala una noche mágica en el Reina Sofía barriendo al Real Madrid Castilla (3-0)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña