La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña Las primeras pesquisas no han hallado indicios de criminalidad

M. C. Monterrubio de la Armuña Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:59

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición este sábado por la mañana en Monterrubio de la Armuña, en una construcción abandonada. Al parecer han sido los propios vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia después de encontrar el cuerpo sin vida, según confirman fuentes consultadas por LA GACETA.

A falta de los resultados de la autopsia, las primeras pesquisas apuntan a que no existen indicios de criminalidad, aunque los agentes mantienen todas las líneas abiertas hasta esclarecer por completo lo sucedido.

El hallazgo del cuerpo ha generando alarma entre los residentes del municipio. Tras el aviso, patrullas de la Guardia Civil se desplazaron al lugar y acordonaron la zona mientras se activaba el protocolo judicial.

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Salamanca se han hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la autopsia, que será determinante para conocer la causa exacta de la muerte y confirmar si se trata de un suceso fortuito o si concurre algún otro factor.

La Guardia Civil continúa con las diligencias para reconstruir las últimas horas de la persona fallecida y determinar las circunstancias en que se produjo el hallazgo.

