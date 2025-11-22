«¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes» La localidad de Lumbrales no ha visto alterada su tranquilidad tras conocer la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, natural de este municipio

La pequeña localidad de Lumbrales, situada en el corazón de la comarca de Vitigudino y puente entre esta zona y las Arribes del Duero, está en boca de todos los medios informativos en estos días. El motivo es la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y natural de este pequeño municipio. Sin embargo, el impacto de esta noticia no ha cambiado el día a día de los habitantes lumbralenses.

«Algún verano le he visto por aquí y era más», comenta a LA GACETA un vecino de la localidad que evita emitir valoración alguna sobre la sentencia: «Si le han condenado será que habrá motivos para ello, yo no entiendo de leyes». Tampoco la noticia ha tenido mucho recorrido en los corrillos que se forman en los bares locales. «Algún comentario ha habido», apuntaba otro lumbralense, «pero aquí tenemos problemas más importantes». Algunos habitantes de la localidad apenas tenían conocimiento de la noticia. «No tenía ni idea», respondía una vecina a la pregunta sobre si estaba al tanto de la sentencia. La tranquilidad y la naturalidad de la jornada no cambiaron en este pequeño municipio salmantino. Desde el Ayuntamiento tampoco han querido hacer ninguna valoración sobre este asunto.

Aún quedan familiares de García Ortiz en este municipio, a los cuales suele visitar durante las épocas vacacionales. Nacido en Lumbrales en el año 1967, el primer fiscal general del Estado condenado en un proceso judicial pasó parte de su infancia y adolescencia en su Lumbrales natal, aunque pronto el destino le llevó junto a su familia hasta Zamora primero y Valladolid después. Se formó en Derecho por la Universidad de Valladolid, pasando a formar parte de la carrera fiscal en 1998 en Mahón, en la isla mallorquina de Menorca. Allí ejerció como fiscal coordinador entre los años 2000 y 2002, hasta que se trasladó a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela, para dos años después asumir el puesto de fiscal especial coordinador de incendios de la Comunidad Autónoma.

Durante su carrera como jurista, García Ortiz saltó a la primera plana cuando ejerció como fiscal durante el caso 'Prestige', lo que le hizo labrarse una gran reputación entre sus compañeros de profesión. En 2020 se convirtió en el número dos de Dolores Delgado, quien fuera fiscal general del Estado hasta su renuncia en el año 2022, momento en el que el lumbralense tomó posesión del cargo.

Ahora, tras la sentencia del pasado jueves, García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo, que le ha impuesto dos años de inhabilitación para el cargo.