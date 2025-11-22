La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera M.A.B. ha admitido los hechos y, además de 21 meses de cárcel y multa, deberá devolver todo el dinero en cuatro plazos. La sentencia confirma que falsificó firmas para retirar dinero de la cuenta mancomunada entre 2016 y 2021

M. C. y C. L. S. Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Durante seis años, M.A.B., siendo tesorera de una asociación de mujeres de Salamanca, manejó la contabilidad como si fuera propia: reintegros sin justificar, firmas falsificadas y un descuadre inesperado que solo salió a la luz cuando la nueva junta decidió revisar las cuentas. La investigación interna destapó un agujero de miles de euros y una serie de movimientos bancarios rubricados con firmas que no eran de nadie salvo de ella.

Ahora, el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca la ha condenado por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con otro de falsedad documental, delitos por los que ha aceptado 21 meses y un día de prisión, cuya ejecución ha quedado suspendida a cambio de que no delinca en el plazo de dos años. La extesorera de la Asociación de Mujeres Barroca ha reconocido que durante seis años utilizó su cargo para detraer fondos de la entidad y falsear justificantes bancarios con firmas que imitaban a la presidenta y a la secretaria.

La acusada ocupó el cargo entre febrero de 2016 y enero de 2022, periodo en el que la asociación funcionaba gracias a las cuotas de sus socias, aportaciones voluntarias para actividades culturales y subvenciones municipales. Cuando en 2022 se celebraron elecciones internas y llegó una nueva junta directiva, los responsables entrantes decidieron encargar una auditoría ante la falta de claridad en la contabilidad.

El informe, elaborado por una asesoría externa, fue demoledor: un déficit de tesorería de 17.261 euros y una contabilidad «llevada sin ninguna diligencia y de forma negligente». A partir de ahí, descubrieron varios reintegros de dinero en una oficina bancaria de Fuentesaúco firmados aparentemente por la presidenta , la secretaria y la tesorera, que negaban haber estampado esas rúbricas. Los importes eran significativos: 1.400 euros, 250 euros, 1.900 euros y 2.000 euros, en concepto de excursiones, guías o viajes.

Ante las sospechas, ambas denunciaron que sus firmas habían sido suplantadas. En el procedimiento judicial, una pericial caligráfica resultó concluyente: las firmas correspondientes a la identidad de la acusada fueron hechas por ella, y las de las otras dos responsables habían sido imitadas por la propia M.A.B.B. o por otra persona a su ruego.

La sentencia declara probado que la acusada, «movida por un manifiesto propósito de enriquecerse de forma injusta», utilizó su posición de control sobre la cuenta mancomunada para apropiarse del dinero y justificarlo mediante documentación falsificada. Ni la presidenta ni la secretaria tenían tarjeta asociada a la cuenta ni control sobre las operaciones, lo que facilitó que la tesorera pudiera operar sin supervisión.

Tras reconocer los hechos, la acusada ha aceptado una pena de 21 meses y un día de prisión, 9 meses y un día de multa con una cuota diaria de 4 euros). La pena de cárcel queda suspendida durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir y de que cumpla con las responsabilidades económicas impuestas.

Deberá indemnizar a la asociación con 11.100 euros —el dinero no justificado según obra en sentencia—, fraccionados en cuatro pagos entre noviembre y febrero. Además, abonará 4.000 euros en concepto de costas. El fallo es firme al haber renunciado todas las partes a recurrir.