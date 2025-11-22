Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia en una imagen de archivo. LAYA

Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio

El suceso ha tenido lugar a las 13:37 horas de este sábado

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Una mujer de 30 años ha tenido que ser atendida tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio este sábado a mediodía, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada informando del suceso se ha producido a las 13:37 horas y se ha dado aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl, que ha enviado una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria a la mujer.

Este viernes por la mañana otra mujer fue atropellada por un patinete, en este caso, en la urbanización de Navahonda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  3. 3 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  4. 4 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  5. 5 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  6. 6 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  7. 7 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  8. 8 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  9. 9 Lo más barato, el tostón
  10. 10 ¿Cuánto tiempo se quedará el frío polar? Roberto Brasero confirma la fecha en la que volverá el calor en pleno otoño

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio

Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio