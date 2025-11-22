Herida una mujer tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio El suceso ha tenido lugar a las 13:37 horas de este sábado

La Gaceta Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:03

Una mujer de 30 años ha tenido que ser atendida tras ser atropellada por un patinete en la calle San Gregorio este sábado a mediodía, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada informando del suceso se ha producido a las 13:37 horas y se ha dado aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl, que ha enviado una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria a la mujer.

Este viernes por la mañana otra mujer fue atropellada por un patinete, en este caso, en la urbanización de Navahonda.