Herida una joven tras ser atropellada por un patinete en Navahonda El accidente ha tenido lugar la mañana de este viernes

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:59 | Actualizado 09:14h.

Una mujer de 26 años ha resultado herida tras ser atropellada por un patinete eléctrico en la carretera de Navahonda, en la urbanización homónima, la mañana de este viernes.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada alertando del accidente ha tenido lugar a las 8:18 horas y hasta el lugar se ha aproximado una ambulancia del Sacyl y la Policía Local de Carbajosa.

Se desconoce por el momento si la joven ha necesitado ser trasladada al Hospital de Salamanca.

Además, la madrugada de este viernes, concretamente a la 1:44 horas, se ha dado parte de otro accidente en el que un motorista de 31 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca tras haber colisionado contra un turismo en la carretera de Ledesma.

