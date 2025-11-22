Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales» Ambos han estado presentes en el mitin de este sábado en la Escuela de Gobierno del PSOE

Ángel Benito Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:29 | Actualizado 14:55h.

La Escuela de Gobierno del PSOE ha reunido este sábado a Óscar Puente y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin que, más que un arranque de la precampaña, ha buscado fijar el marco ideológico de los próximos meses: reivindicar los 50 años de avances tras la dictadura, confrontarlos con el discurso de la derecha y situar a Castilla y León como uno de los principales campos de batalla de marzo.

Puente ha elegido Salamanca para denunciar lo que considera un «populismo de derechas que convierte la política en contraste permanente y en ficción interesada». Tiró de comparaciones internacionales: «Milei era el desastre antes de llegar al poder, Trump dibujaba un escenario terrible… pero los que van mal son ellos». Y bajó a la arena autonómica: «¿Por qué adelantan elecciones en Extremadura? ¿Por qué Mañueco lleva seis prórrogas presupuestarias en siete años? Porque son unos incompetentes. Están en política para pasárselo bien mientras otros sufren».

El ministro de Transportes ha defendido que «la izquierda mundial tiene un referente que es Pedro Sánchez, y la izquierda mundial también mira a España», aludiendo al «bombardeo insoportable» al que, ha afirmado, se somete al presidente. En el marco del 50º aniversario de la muerte de Franco, Puente ha rechazado que se intente «blanquear» aquella etapa y ha relatado incluso la historia represaliada de su abuelo, detenido en Valladolid en 1939: «Esto fue el franquismo. No tiene nada positivo».

Entre ataques al PP —«nos quieren devolver al franquismo, poner el yugo y las flechas en los portales»— ha situado el debate territorial, la vivienda y el control del Poder Judicial, y ha rematado con una consigna electoral: «Tenemos la oportunidad de cambiar Castilla y León. Vamos a pelear muy duro y vamos a gobernar esta tierra».

Más pausado, Zapatero ha buscado elevar la mirada y reconstruir un relato positivo del proyecto socialista. «Los 50 años desde que murió el dictador han sido los mejores de la historia de España. Ningún país ha progresado tanto en tan poco tiempo», ha afirmado, recordando que el PSOE ha gobernado la mayor parte del periodo democrático.

El expresidente reivindicó que el progreso español ha sido «obra de millones de ciudadanos», no de liderazgos individuales: «No es felipismo, ni zapaterismo, ni sanchismo: es el PSOE y su proyecto común». Ha enfatizado el avance en igualdad, especialmente de las mujeres, y la modernización en infraestructuras, seguridad vial, educación y becas: «Pasamos de 600 kilómetros de autovías a 15.000; de 5.500 muertos en carretera en 1975 a 1.300 hoy».

Zapatero ha defendido la política de memoria democrática como pilar de la convivencia y ha destacado el papel de España en la defensa internacional de los derechos humanos, mencionando el apoyo al pueblo palestino. Y, frente al «negacionismo y el tedio» que ha atribuido al PP, ha asegurado que el Gobierno afronta el futuro «con fuerza y convicción».

Ha anunciado, además, haber mantenido un «café largo» con Pedro Sánchez: «Está bien, fuerte, decidido. Va a ir a las elecciones y va a ir a ganar». Y se ha volcado en el candidato socialista a Castilla y León, Carlos Martínez: «Tiene cuatro mayorías propias en Soria y personalidad para aportar creatividad e innovación, que es lo que más falta hace en esta tierra».

Ha cerrado con una predicción rotunda: «El PSOE va a ganar las elecciones en Castilla y León. Y yo me volcaré en esta campaña».

En este arranque de precampaña intervino también la presidenta de los Socialistas Europeos, Iratxe García, quien ha aprovechado su presencia para ligar la política autonómica con la europea. Ha recordado que «hoy la cuenca minera de León y Asturias sangra nuevamente» por la muerte de los dos mineros, y ha llamado a «seguir trabajando por un proyecto de esperanza y futuro» en Castilla y León. Ha asegurado que la socialdemocracia «se ha erigido como un muro de contención frente a la ultraderecha», ha criticado a los «extremistas y negacionistas del cambio climático» —«mientras ellos queman puentes, nosotros construimos soluciones»— y ha reclamado que se devuelva la vida a cada hectárea arrasada por los incendios. Ha exigido que la próxima PAC no sea «un parche», ha reclamado un «nuevo contrato social» que proteja a agricultores y ganaderos y ha defendido que la soberanía alimentaria «es defender a Castilla y León». También ha celebrado la inminente aprobación del primer plan europeo de vivienda asequible —«el acceso a la vivienda no es un privilegio, es un derecho»— y ha reivindicado los avances en igualdad, derechos LGTBI y coherencia internacional: «La vida de un palestino no vale menos que la de un ucraniano». Con un tono firme, ha denunciado las amenazas en la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid: «Quien no condene eso es cómplice. En democracia hay cosas que no están permitidas».

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha aprovechado su intervención para trazar el que será el armazón político de su proyecto para Castilla y León: europeísmo, municipalismo y feminismo como tres pilares inseparables para «dar la vuelta» a una Comunidad «invisible» en los grandes foros donde se decide su futuro.

Martínez ha sostenido que «los problemas no se pueden resolver desde la invisibilidad y el silencio», y ha advertido de que Castilla y León no puede seguir aislada mientras «las muchas Castillas y Leones que existen» —sus provincias, sus comarcas, sus municipios— siguen defendiendo sus intereses «solos» ante instituciones europeas cada vez más determinantes. «La voz de Castilla y León no se escucha en Europa. Y es hoy cuando debemos empezar a cambiarlo», ha afirmado, reivindicando la etapa de cohesión iniciada en tiempos de Felipe González como ejemplo de cómo una política europea bien negociada transforma el territorio.

En ese marco, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de mantener un «silencio cómplice» mientras se «cargan la PAC», y recordó que «todavía no ha llegado a muchas comarcas». Ha reclamado una defensa activa de agricultores y ganaderos y la necesidad de «desarrollar una voz propia» que conecte la política autonómica con las grandes decisiones que afectan a la España interior.