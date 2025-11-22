Bajadas de hasta cuatro euros en un Mercado lleno de ofertas

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El próximo viernes, día 28, se celebra el Black Friday, cuando muchos comercios lanzan sus mejores ofertas, incluso semanas antes. Aunque en el Mercado Central esta campaña no se celebra, lo parece, porque los precios han bajado, especialmente en fruterías y pescaderías.

En las carnicerías los valores se mantienen, aunque aumenta la demanda de cara a la Navidad. El lechazo es muy solicitado y en puestos como el número 46 se vende el entero cerca de los 20 €/kg; las paletas, a un euro menos; y las piernas rondan los 15 €. Las chuletas oscilan entre 19 y 24.

La ternera también registra una alta demanda. El redondo se sitúa en torno a 17 €/kg y cortes como el solomillo, más difíciles de encontrar, entre 35 y 45 €/kg. Por otra parte, el tostón fresco ronda los 16 €/kg.

Las frutas que más bajan son mandarinas y naranjas, propias del invierno. La mandarina pequeña se vende por unos 2 €/kg en puestos como el número 43, donde también bajan las naranjas. La pequeña de Isabel María ronda igualmente los 2 €/kg, la mediana cuesta unos 50 céntimos más, ambas de Sevilla, y la gorda de Valencia se acerca a los 3 €/kg.

Aunque suele asociarse al verano, el tomate también tiene variedades de invierno, como el Otello, de tono negruzco, que roza los 5 €/kg. En los próximos días llegará el tomate ibérico. Otra novedad es la alcachofa, que ronda los 5 €/kg. La única verdura que sube es la judía: las verdes se sitúan entre 3 y 4 €/kg y la roja alcanza casi los 8 €/kg.

Ampliar La frutera del puesto nº 46 sostiene unos higos secos. EL CLÁSICO DEL OTOÑO En muchos hogares siguen siendo tradición por en estas fechas las 'bodas', higos secos con una nuez dentro. Esta fruta se acerca a los 8€/kg, mientras que la nuez gorda de Badajoz ronda los 7 €/kg, y la pequeña se encuentra entre los 5 y los 6 €/kg.

En pescado, varios productos han bajado con fuerza. La corvina cae unos 4 €/kg y se queda cerca de los 10 €/kg y el calamar baja 3 euros hasta rondar los 20 €/kg.

En cambio, la pescadilla sube dos y se sitúa en torno a los 19 €/kg. Otros aún no han subido, pero lo harán pronto, como el rape, que cuesta 28,9 €/kg en puestos como el nº 55 y podría llegar a los 60 €/kg. El besugo también subirá y, en marisco, la nécora ronda los 27 €/kg y el carabinero, los 120 €/kg.