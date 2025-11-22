El Consistorio de Santa Marta solicita una parada fija de autobús en la urbanización Aldebarán La medida tiene que ser aprobada por el Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca

El Ayuntamiento de Santa Marta ha trasladado al Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca una petición formal para establecer una parada fija en la urbanización Aldebarán. La iniciativa surge tras el ofrecimiento de la empresa concesionaria, que ha detectado una necesidad real de mejorar la movilidad en este núcleo urbano, y el Consistorio quiere aprovechar esta oportunidad para ampliar las opciones de transporte de los vecinos.

En la actualidad, la línea 20 del autobús metropolitano, en el servicio que parte de Gran Vía a las horas en punto, solo ofrece una parada a demanda en Aldebarán. La propuesta municipal plantea que todas las expediciones que salgan de Gran Vía a menos cuarto entren de manera regular en la urbanización, incorporando una parada estable para los usuarios.

El concejal de Transportes, Jesús Hernández, ha explicado que esta modificación «no solo establece un servicio regular para quienes llegan desde Salamanca, sino que además permite que aquellos que se trasladan hasta la capital puedan coger el autobús en la misma urbanización, algo que ahora mismo no es posible, ya que, al tratarse de una parada a demanda, nadie puede prever cuándo se solicitará».

De este modo, para implantar la nueva parada habría que eliminar la que se realiza en Prado Pocito, de modo que el autobús pueda acceder a Aldebarán, continuar por Átyka y retomar su ruta en la avenida Marosán. Hernández ha destacado que este cambio «solo afectaría a un servicio por hora, manteniéndose el resto igual».

Una vez presentada esta solicitud formal solo cabe esperar la autorización del Consejo Rector del Transporte Metropolitano para empezar a dar este nuevo servicio a los vecinos de Aldebarán.