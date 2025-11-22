Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pablo López actuará en Salamanca dentro de su nueva gira

La preventa de entradas para ver al artista malagueño se abrirá el día 24 a las 10:00 horas

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:14

Pablo López volverá a los escenarios el año que viene con 'El niño del espacio EN CONCIERTO', una gira con la que recorrerá numerosas ciudades españolas y que hará parada en Salamanca el viernes, 30 de enero. El anuncio del tour, realizado este sábado, 22 de noviembre, ha sorprendido a sus seguidores por incluir 31 fechas confirmadas y marcar el regreso del artista tras su anterior propuesta escénica, 'Concierto 360 grados. Un piano, una voz'.

La nueva gira toma el nombre de 'El niño del espacio', una canción recién estrenada por el malagueño, con la que ha inaugurado una etapa creativa que el propio López ha descrito en varios medios como «ilusionante y profundamente personal». Según Europa Press, el espectáculo está diseñado para teatros y auditorios, donde interpretará tanto sus grandes éxitos como los temas de su próximo álbum.

Aunque recorrerá ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Santander u Oviedo, llama especialmente la atención que, por el momento, Madrid no figure entre las fechas.

La preventa

Los seguidores que quieran asegurarse una entrada podrán hacerlo a través de la venta privada, que abrirá el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 10:00 y permanecerá disponible hasta el martes, día 25, a las 10:00.

Para acceder, es necesario registrarse previamente mediante el formulario habilitado por la organización para esta gira.

La última vez que Pablo López vino a Salamanca fue el 24 de mayo del año pasado, con motivo del décimo aniversario de su carrera.

