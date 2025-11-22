Incertidumbre en la recta final hacia el seguro obligatorio de patinetes Las aseguradoras denuncian la falta de concreción en las coberturas que entran en vigor el 2 de enero

Belén Hernández Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00

Falta poco más de un mes para que entre en vigor la nueva regulación que obliga a suscribir un seguro a los patinetes y todavía no se ha regulado cómo se va a llevar a la práctica. El Gobierno no ha determinado cuál será la cuantía mínima que cubrirá el seguro de responsabilidad civil, un punto capital para contratar la póliza y para determinar el coste para el titular.

Esta indefinición se mantiene a pesar de que la Ley de Seguros de Automóviles se aprobó en Las Cortes y está en vigor desde el pasado 25 de julio.

No obstante, la obligación de contratar seguro para los nuevos vehículos incluidos en la normativa, como los patinetes, se aplicará a partir del próximo 2 de enero. «Mecánicamente no sabemos cómo va a ser», confiesa Daniel Muñoz Molina, vocal del Colegio de Mediadores de Seguros de Salamanca.

«Estamos a finales de noviembre y todavía no sabemos ni cómo se van a matricular los patinetes», reprocha el profesional, preocupado. En medio de esta falta de certezas, por ahora los conductores de patinetes salmantinos apuestan por seguros «sencillos» de responsabilidad civil.

«Hablamos de pólizas de 20 euros que cubren hasta 150.000 euros de responsabilidad civil», indica Muñoz Molina.

La normativa marca que los importes mínimos de cobertura de estos seguros tendrán que ser de 6,45 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas, y 1,3 millones de euros por siniestro en los daños a los bienes.

Dado que aún no ha firmado ningún seguro con las nuevas condiciones, el vocal del Colegio de Mediadores de Seguros de Salamanca calcula que con esa cobertura costarán entre 60 y 80 euros.

«Se asemejará mucho al seguro obligatorio establecido para la caza, que sale por 80 euros con una cobertura de 2 millones de euros», especifica el profesional, sobre un ámbito que a priori conlleva un riesgo elevado por el uso de armas de fuego.

«No subirá más», valora Muñoz Molina, «porque cuando los seguros son obligatorios las compañías no disparan los precios debido a que saben que tienen un mercado asegurado».

La realidad es que a pesar del peligro añadido que conlleva la conducción de este tipo de vehículos, los conductores asegurados en Salamanca «están contados».

«Seguimos la tendencia tan española de que si no es obligatorio, ni me molesto», indica el profesional. En este momento la cobertura queda casi exclusivamente para aquellas personas que utilizan los vehículos de movilidad personal de forma profesional, como los repartidores.

Muchos de ellos acuden a las oficinas aseguradoras cuando han tenido un susto o incluso cuando ya han sufrido un siniestro.

«Hemos tenido casos de conductores de patinete que han tenido un choque con un choche y han tenido que pagar 1.000 euros de arreglos, cuando con un seguro de 20 euros lo hubieran tenido resuelto», especifica Daniel Muñoz Molina, sin entrar en los gastos en los que se podría incurrir si el siniestro es más grave y hay hospitalizaciones o incluso fallecimientos.

Ante esta situación de incertidumbre y de parálisis en cuanto a la suscripción de los nuevos seguros, augura que el sector va a tener un mes de diciembre con una notable actividad. «Nos vamos a asustar», incide, ya que los escasos seguros que hoy cubren a los patinetes en Salamanca ya no tendrán validez.