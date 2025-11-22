Abascal en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE» Santiago Abascal ha abarrotado este sábado la plaza de los Bandos con su mitin

Santiago Abascal ha abarrotado este sábado la plaza de los Bandos con casi dos mil personas que siguieron su intervención y aplaudieron cada una de sus afirmaciones.

El líder de Vox aseguró ante los asistentes que las únicas promesas que puede ofrecer son las de actuar con patriotismo, poniendo los intereses de España por encima de todo; mantener la honradez para no caer en los vicios que, según dijo, observa en otros partidos; y no faltar nunca a la verdad para evitar no tener que edulcorar determinadas situaciones.

Abascal se refirió también a la convocatoria de elecciones en varias comunidades autónomas, que atribuyó a que el Partido Popular «no dice lo mismo en todas las partes de España». En el caso de Castilla y León, señaló que los presupuestos no han salido adelante porque los populares «no aceptan aquí lo que sí admiten en otros lugares», y apuntó que corresponde al PP explicar «por qué han querido aumentar un 500% la financiación a los sindicatos».

Durante su discurso, insistió en que Vox está dispuesto a negociar con el Partido Popular, pero nunca con el Partido Socialista. Añadió que cualquier reunión con los populares solo será posible cuando rompan sus acuerdos con los socialistas en Bruselas.

«No nos vais a ver sentados con el PSOE, que es un partido criminal. Y ya lo hemos demostrado, porque cuando ha sido necesario nuestro apoyo para que gobiernen, ¿quién ha gobernado, el PP o el PSOE? Por lo tanto, basta ya de hablar de pinzas cuando ellos lo que tienen son unas tenazas enormes que destruyen a la clase media».

El dirigente afirmó que no han llegado a la política a fingir y añadió: «No nos asustan los mierdosos de la mafia de Sánchez, nos llamen como nos llamen».

Abascal relató que recientemente se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y que, cuando le trasladó los casos de corrupción que afectan a España, ella «solo podía abrir la boca por la sorpresa».

El político dedicó también unas palabras a los jóvenes que acudieron al mitin y afirmó que son «el mayor orgullo de Vox».

«¿Sabéis cómo os llaman a los jóvenes de Vox? Os llaman los fachavales. Pues os llamen como os llamen sed bienvenidos porque estamos en el mismo barco y vamos a sentar a esta gente en el banquillo. Los jóvenes nos votan porque son los que están en la calle saben dónde están adoctrinando y dónde está la inseguridad y tenemos a todos los progres histéricos porque los jóvenes ya no les hacen caso por culpa de la dictadura socialista», concluyó el presidente nacional de Vox entre vítores y gritos de Viva España.