Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:00

Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»

Bernabé Hernández, de Martín de Yeltes, se había incorporado hace tres años como ganadero

Cuatro detenidos en la 'rave' de Salvatierra por venta y conducción bajo los efectos de las drogas

Además se han contabilizado un centenar de denuncias por conducir bajo la influencia de sustancias prohibidas

Salvatierra recupera poco a poco la normalidad tras la «rave»

Los asistentes dan por concluida la concentración después de cinco días de fiesta en Santa Teresa

Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez

Medios aéreos y terrestres trabajan desde primera hora de este miércoles para controlar las llamas en las localidades

Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego

A las 21:30 horas de este martes el 112 recibía una llamada con la localización del cuerpo

Adif restablece la circulación de trenes entre Ávila y Madrid

Los pasajeros del MD entre Salamanca y la capital de España ya no serán trasladados en autobús en el trayecto afectado por el incendio

Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas

Se mantendrá hasta que remitan las condiciones

La Policía Nacional detiene a un hombre por varios robos con fuerza en vehículos en Salamanca

Fue sorprendido 'in fraganti' cuando se encontraba dentro de un turismo estacionado en la vía publica | Fracturó elementos de otro coche cercano al cual también accedió a su interior

Todos los partidos de Primera Federación se podrán seguir a través de LaLiga+: consulta los planes y precios

Este acuerdo se suma al suscrito por la RFEF con Movistar+ para la emisión los diez mejores encuentros de cada jornada

El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable

Avisa de la presencia de nitratos en un nivel superior a los límites aconsejables

El Capea, ante su retirada: «Ser hijo de una figura histórica pesa y yo no pude con esa losa»

El viernes llegará a las 240 corridas de toros en España desde que se doctoró en Málaga. Duplica la cifra si se suman las de América. Se despide del toreo a 12 días de cumplir 46 años y a uno de los 21 de la alternativa en la apertura de la feria de Guijuelo, donde le esperan seis toros que lidiará en solitario en el penúltimo gran reto de su vida

Araceli Dorado justifica su marcha del Embalse de Béjar porque priman «intereses partidistas»

La edil no adscrita afirma que PP y PSOE no tienen en cuenta a los vecinos ni a la ciudad. Además, se muestra, junto con Olga García, en contra del abastecimiento a la Sierra de Francia desde Navamuño.

Carpa circense, siete espectáculos y entrada libre, así será la nueva edición del Volatiritormes en Santa Marta

El Consistorio ha presentado la programación que se desarrollará del 30 de agosto al 5 de septiembre

La nueva y ajardinada plaza de San Román aspira a convertirse en un lugar de encuentro

Las nuevas zonas ajardinadas ayudan a eliminar el efecto de 'isla de calor' en la ciudad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  2. 2 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  3. 3 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  4. 4 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  5. 5 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  6. 6 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  7. 7 Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez
  8. 8 Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
  9. 9 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  10. 10 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025