Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025

El viernes llegará a las 240 corridas de toros en España desde que se doctoró en Málaga. Duplica la cifra si se suman las de América. Se despide del toreo a 12 días de cumplir 46 años y a uno de los 21 de la alternativa en la apertura de la feria de Guijuelo, donde le esperan seis toros que lidiará en solitario en el penúltimo gran reto de su vida