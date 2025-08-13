Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:00
Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
Bernabé Hernández, de Martín de Yeltes, se había incorporado hace tres años como ganadero
Cuatro detenidos en la 'rave' de Salvatierra por venta y conducción bajo los efectos de las drogas
Además se han contabilizado un centenar de denuncias por conducir bajo la influencia de sustancias prohibidas
Salvatierra recupera poco a poco la normalidad tras la «rave»
Los asistentes dan por concluida la concentración después de cinco días de fiesta en Santa Teresa
Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez
Medios aéreos y terrestres trabajan desde primera hora de este miércoles para controlar las llamas en las localidades
Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
A las 21:30 horas de este martes el 112 recibía una llamada con la localización del cuerpo
Adif restablece la circulación de trenes entre Ávila y Madrid
Los pasajeros del MD entre Salamanca y la capital de España ya no serán trasladados en autobús en el trayecto afectado por el incendio
Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas
Se mantendrá hasta que remitan las condiciones
La Policía Nacional detiene a un hombre por varios robos con fuerza en vehículos en Salamanca
Fue sorprendido 'in fraganti' cuando se encontraba dentro de un turismo estacionado en la vía publica | Fracturó elementos de otro coche cercano al cual también accedió a su interior
Todos los partidos de Primera Federación se podrán seguir a través de LaLiga+: consulta los planes y precios
Este acuerdo se suma al suscrito por la RFEF con Movistar+ para la emisión los diez mejores encuentros de cada jornada
El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable
Avisa de la presencia de nitratos en un nivel superior a los límites aconsejables
El Capea, ante su retirada: «Ser hijo de una figura histórica pesa y yo no pude con esa losa»
El viernes llegará a las 240 corridas de toros en España desde que se doctoró en Málaga. Duplica la cifra si se suman las de América. Se despide del toreo a 12 días de cumplir 46 años y a uno de los 21 de la alternativa en la apertura de la feria de Guijuelo, donde le esperan seis toros que lidiará en solitario en el penúltimo gran reto de su vida
Araceli Dorado justifica su marcha del Embalse de Béjar porque priman «intereses partidistas»
La edil no adscrita afirma que PP y PSOE no tienen en cuenta a los vecinos ni a la ciudad. Además, se muestra, junto con Olga García, en contra del abastecimiento a la Sierra de Francia desde Navamuño.
Carpa circense, siete espectáculos y entrada libre, así será la nueva edición del Volatiritormes en Santa Marta
El Consistorio ha presentado la programación que se desarrollará del 30 de agosto al 5 de septiembre
La nueva y ajardinada plaza de San Román aspira a convertirse en un lugar de encuentro
Las nuevas zonas ajardinadas ayudan a eliminar el efecto de 'isla de calor' en la ciudad
