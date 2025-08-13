Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día» Bernabé Hernández, de Martín de Yeltes, se había incorporado hace tres años como ganadero

El fuego declarado en Martín de Yeltes este pasado martes, ya controlado, afectó de manera especial al ganadero Bernabé Hernández, que perdió, estima, unos 28.000 euros en «bolas» de paja y, especialmente de forraje. «Era el trabajo del año», se lamenta, y suma las horas de trabajo empleadas o gastos de gasóil, entre otros.

Si apunta que el fuego comenzó en el pueblo en torno a la una y media del mediodía, las llamas llegaron a ellas, que estaban a unos 4 kilómetros, en torno a las tres y media de la tarde. «Siguió ardiendo hasta las doce y media de la noche y allí nadie echó ni una gota de agua», mantiene. En el municipio se quejan de la falta de medios y de que fueron los agricultores los que acudieron con los tractores, a la vez que cortaban alambres para liberar al ganado con el fin de facilitar su escape de las llamas. La Junta de Castilla y León mantiene que se desplazaron 35 medios al lugar de un incendio controlado a la una menos de diez de la madrugada de este miércoles y en labores ahora de perimetración para conocer su alcance.

Afortunadamente Bernabé no sufrió bajas del ganado porque, conforme avanzaba el fuego, y como hacían el resto de vecinos ganaderos, cambiaba de pastos o de corrales a los terneros, vacas y cochinos. «El fuego me quitó la ilusión en un día: se fue el trabajo del año», dice este ganadero de 36 años, que comenzó en la explotación hace 3 y que después de que los dos primeros fueran «malos», confiaba en este. «Ahora es volver a empezar a comprar», dice. No cuenta con el seguro y teme, además, la burocracia que se inicia ahora.

En este sentido, la organización agraria UPA Salamanca envió este miércoles a la Delegación Territorrial de la Junta de Castilla y León una carta en la que le pide que reduzca la burocracia a los afectados y no les penalice. En concreto, recuerda que el afectado por un incendio debe poner denuncia en la Guardia Civil y pide que este trámite se suprima cuando se trata de un gran incendio, como fue el caso. También el afectado debe solicitar a la Consejería de Medio Ambiente poder aprovechar pastos quemados -la Ley 3/2009, de 6 de abril de montes lo prohíbe durante un periodo de 5 años- salvo que la Junta lo autorice. UPA pide que la petición se realice «de oficio y con celeridad. De lo contrario -añade- en esta superficie no podría entrar ganado y no serviría para la PAC de 2026».

Jaime Hernández, otro joven ganadero de la localidad, es uno de los que está pendiente de estos trámites aunque, de momento, está más, como el resto, a recuperar la normalidad. «Hemos pasado mucho miedo y desesperación porque no sabes cómo manejarte. Y menos mal que teníamos tractores y garrafas de agua. La verdad es que en ese momento no pensé en el riesgo», reconoce, «sólo en apagarlo». Y recuerda la dificultad por los cambios de viento. Tampoco pensó en el riesgo Bernabé: «Yo pensaba que se me quemaban las vacas».

Agricultores afectados por el fuego en Martín de Yeltes apuntan a obligaciones medioambientales de la Política Agraria Común (PAC), que deben cumplir para recibir ayudas, como causa importante de la expansión del incendio. El origen del fuego no estaba definido, pero sí se sabe que la existencia de parcelas de biodiversidad, destinadas al alimento de pájaros, dificultó su control y extinción. Son parcelas que aún están con avena, sin cosechar, porque debe mantenerse hasta septiembre, si el agricultor no quiere perder la ayuda. Este año, además, existe una cantidad importante de producción en estas «islas para pájaros». Lo que otros años se dejaba en barbecho, con la actual PAC_se cultiva, pero no se recoge. «Son parcelas con un metro de avena seca», dice Jaime Hernández, que este año su 7 % obligatorio le llevó a dejar sin cosechar algo más de cuatro hectáreas.

El Grupo Socialista de la Diputación de Salamanca ha pedido a la institución provincial que habilite una línea de ayudas para los afectados por este incendio.