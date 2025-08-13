Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paso cortado en el parque Picasso. ARCHIVO

Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas

Se mantendrá hasta que remitan las condiciones

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:19

Una vez más el Ayuntamiento de Salamanca cierra los parques y jardines de la ciudad por motivos de seguridad por el riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento.

Tal y como ha informado el Consistorio en la red «X», ante la activación del aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento, este miércoles permanecerán «cerrados los parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela para garantizar la seguridad«.

De momento, no se precisa cuándo volverán a reabrirse. La medida estará activa hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas.

Esta es, al menos, la novena vez, en este año en el que la administración local opta por aplicar esta medida para evitar accidentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  3. 3 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  6. 6 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas

Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas