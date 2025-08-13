Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas Se mantendrá hasta que remitan las condiciones

Carlos Rincón Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:19 Comenta Compartir

Una vez más el Ayuntamiento de Salamanca cierra los parques y jardines de la ciudad por motivos de seguridad por el riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento.

Tal y como ha informado el Consistorio en la red «X», ante la activación del aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento, este miércoles permanecerán «cerrados los parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela para garantizar la seguridad«.

De momento, no se precisa cuándo volverán a reabrirse. La medida estará activa hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas.

Esta es, al menos, la novena vez, en este año en el que la administración local opta por aplicar esta medida para evitar accidentes.