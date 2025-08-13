Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza de la localidad de Vega de Tirados. EÑE

El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable

Avisa de la presencia de nitratos en un nivel superior a los límites aconsejables

EÑE

Vega de Tirados

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:11

El Consistorio de la localidad de Vega de Tirados aconseja, en un bando municipal, a los vecinos no consumir el agua potable del municipio puesto que los «últimos análisis del agua por parte de la empresa responsable de los mismos ha detectado una concentración de nitratos superior a los limites aconsejables para el consumo humano». La localidad cuenta en estas semanas estivales con unas 340 personas.

Así, como medida previa hasta que la Consejería de Sanidad de la Junta confirme los resultados e indique qué medidas se deben tomar, el Ayuntamiento del municipio aconseja evitar el consumo de agua, salvo para aspectos como aseo e higiene. Entre las medidas que también se aconsejan están evitar el uso para riego, limpieza de patios y fachadas.

«La concentración de nitratos está causada por una de las dos captaciones de agua subterránea que llenan los depósitos el municipio y si se reduce el consumo y el agua de las dos captaciones se mezcla en los depósitos, la situación revertirá de forma natural», apunta el Consistorio en su bando.

El alcalde, Javier Calvo, también ha puntualizado, «estamos a la espera de que nos avisen de si hay que tomar más medidas y también de los resultados de contraanálisis que está previsto que puedan estar listos antes del fin de semana. La recomendación de no consumir el agua es una de las medidas preventivas, pero también hemos solicitado a la Diputación la instalación de depósitos de agua potable en los tres núcleos de población y el Ayuntamiento está tramitando la compra de un camión de garrafas de agua potable por si fuera necesario para repartirlas entre los vecinos».

Esta es la primera vez que el municipio se ve afectado por problemas en el suministro de agua, «por eso hemos adelantado las medidas preventivas y correctoras», indicó el regidor, «la solución definitiva está en las obras del ramal para suministrar agua a los pueblos de la margen izquierda del Tormes, que lleva esperando desde 2007».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  3. 3 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  4. 4 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  5. 5 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  6. 6 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario
  10. 10 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable

El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable