El Ayuntamiento de Vega de Tirados aconseja no consumir el agua potable Avisa de la presencia de nitratos en un nivel superior a los límites aconsejables

EÑE Vega de Tirados Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

El Consistorio de la localidad de Vega de Tirados aconseja, en un bando municipal, a los vecinos no consumir el agua potable del municipio puesto que los «últimos análisis del agua por parte de la empresa responsable de los mismos ha detectado una concentración de nitratos superior a los limites aconsejables para el consumo humano». La localidad cuenta en estas semanas estivales con unas 340 personas.

Así, como medida previa hasta que la Consejería de Sanidad de la Junta confirme los resultados e indique qué medidas se deben tomar, el Ayuntamiento del municipio aconseja evitar el consumo de agua, salvo para aspectos como aseo e higiene. Entre las medidas que también se aconsejan están evitar el uso para riego, limpieza de patios y fachadas.

«La concentración de nitratos está causada por una de las dos captaciones de agua subterránea que llenan los depósitos el municipio y si se reduce el consumo y el agua de las dos captaciones se mezcla en los depósitos, la situación revertirá de forma natural», apunta el Consistorio en su bando.

El alcalde, Javier Calvo, también ha puntualizado, «estamos a la espera de que nos avisen de si hay que tomar más medidas y también de los resultados de contraanálisis que está previsto que puedan estar listos antes del fin de semana. La recomendación de no consumir el agua es una de las medidas preventivas, pero también hemos solicitado a la Diputación la instalación de depósitos de agua potable en los tres núcleos de población y el Ayuntamiento está tramitando la compra de un camión de garrafas de agua potable por si fuera necesario para repartirlas entre los vecinos».

Esta es la primera vez que el municipio se ve afectado por problemas en el suministro de agua, «por eso hemos adelantado las medidas preventivas y correctoras», indicó el regidor, «la solución definitiva está en las obras del ramal para suministrar agua a los pueblos de la margen izquierda del Tormes, que lleva esperando desde 2007».