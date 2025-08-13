Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego

A las 21.30 de este martes el 112 recibía una llamada con la localización del cuerpo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:58

Un hombre de 81 años ha sido encontrado sin vida en un pozo a las afueras de Calzada de Don Diego, en una parcela al oeste del pueblo. El 112 recibió una llamada indicando la localización del cuerpo a las 21.30 horas de este martes.

El 122 avisó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Acudió también una dotación del parque de Villares de la Reina para recuperar el cuerpo. La Guardia Civil instruye las diligencias.

