Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego A las 21.30 de este martes el 112 recibía una llamada con la localización del cuerpo

La Gaceta Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:58 Comenta Compartir

Un hombre de 81 años ha sido encontrado sin vida en un pozo a las afueras de Calzada de Don Diego, en una parcela al oeste del pueblo. El 112 recibió una llamada indicando la localización del cuerpo a las 21.30 horas de este martes.

El 122 avisó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Acudió también una dotación del parque de Villares de la Reina para recuperar el cuerpo. La Guardia Civil instruye las diligencias.