Llegada de un tren a la estación de Salamanca, vista desde la cabina. ARCHIVO

Adif restablece la circulación de trenes entre Ávila y Madrid

Los pasajeros del MD entre Salamanca y la capital de España ya no serán trasladados en autobús en el trayecto afectado por el incendio

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:54

Después de cinco días, Adif ha restablecido esta mañana la circulación de los trenes en la línea entre Ávila y Salamanca. Según confirman fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la estabilización del incendio de las Navas del Marqués, que se extendió a San Bartolomé de Pinares, ha permitido recuperar el paso de convoyes por este trazado.

Los viajeros de los Media Distancia entre Salamanca y Madrid ya no tendrán que seguir siendo trasladados por carretera entre Ávila y Madrid. Son cientos de viajeros con destino u origen en la provincia salmantina los que Renfe ha trasladado en autobús en los últimos cinco días debido a este incendio.

Por su parte, Renfe también confirma que dispone de vía para el trayecto de los Media Distancia de Salamanca. "Finalizados los trabajos en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, queda restablecida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, de la línea de MD Madrid-Ávila. Paulatinamente, recuperemos la normalidad en el servicio que ofrecen nuestros trenes. Agradecemos la comprensión", asegura en "X" la operadora.

