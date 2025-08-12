Los incendios obligan a los salmantinos a viajar en autobús entre Ávila y Salamanca La conexión ferroviaria de Media Distancia entre Madrid y la capital charra continúa cortada

Clara Delgado y María Andrea Sandia Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 22:01

La conexión ferroviaria de Media Distancia entre Salamanca y Madrid permanece cortada desde el pasado viernes a causa de los daños provocados por un incendio cercano a la vía, en Las Navas del Marqués, que se extendió a San Bartolomé de Pinares. Debido a esta situación, los pasajeros con billetes para estos días se ven obligados a descender en Ávila y continuar el trayecto en autobús hasta su destino, ocurriendo exactamente lo mismo en el sentido inverso.

Por el momento, no se pueden adquirir billetes para este tren de Media Distancia hasta que se complete el servicio de las personas ya afectadas por los cambios en los trenes.

Ayer, desde Adif informaron de que continuaban las tareas de tala y poda en el entorno de la vía ferroviaria. Afirmaron que la infraestructura ya está en condiciones, pero que la Dirección de Emergencias de la Junta aún no había autorizado la reanudación del servicio hasta que finalice la retirada de la vegetación quemada.

El tren de Galicia

Por su parte, los salmantinos que tenían pensado viajar hasta Zamora en el tren rápido para luego conectar con la capital charra, o que se encontraban de vacaciones en Galicia, también vieron trastornado su viaje. Durante la tarde de ayer, un incendio con varios focos obligó a interrumpir la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid, dejando a los pasajeros a la espera de que se reanudara el servicio.

A las 18:30 horas, los bomberos ya habían logrado sofocar el incendio. Tras la revisión correspondiente, Adif notificó que las vías se encontraban aptas para su uso, por lo que procedió a reanudar el servicio ferroviario de manera paulatina.