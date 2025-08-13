Un nuevo incendio activo amenaza a El Casarito
Medios aéreos y terrestres trabajan desde primera hora de este miércoles para controlar las llamas
Salamanca
Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:47
Un nuevo incendio forestal en la provincia de Salamanca se suma a los de este martes. Las llamas se han declarado en El Casarito, en el municipio de Nava de Francia, sobre las 8:00 horas de este miércoles, 13 de agosto. Al menos seis medios trabajan para controlarlas, entre ellos dos celadores, una autobomba y una cuadrilla ELIF.
Posteriormente, se ha activado supuestamente otro en La Atalaya sobre las 10:10 horas. Un total de cuatro medios, dos celadores, una cuadrilla ELIF y un helicóptero, se han trasladado al lugar, aunque finalmente no han tenido que intervenir al resultar ser una falsa alarma.
