Los Bomberos de la Diputación en una foto de archivo.

Un nuevo incendio activo amenaza a El Casarito

Medios aéreos y terrestres trabajan desde primera hora de este miércoles para controlar las llamas

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:47

Un nuevo incendio forestal en la provincia de Salamanca se suma a los de este martes. Las llamas se han declarado en El Casarito, en el municipio de Nava de Francia, sobre las 8:00 horas de este miércoles, 13 de agosto. Al menos seis medios trabajan para controlarlas, entre ellos dos celadores, una autobomba y una cuadrilla ELIF.

Posteriormente, se ha activado supuestamente otro en La Atalaya sobre las 10:10 horas. Un total de cuatro medios, dos celadores, una cuadrilla ELIF y un helicóptero, se han trasladado al lugar, aunque finalmente no han tenido que intervenir al resultar ser una falsa alarma.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

