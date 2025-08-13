La nueva y ajardinada plaza de San Román aspira a convertirse en un lugar de encuentro Las nuevas zonas ajardinadas ayudan a eliminar el efecto de 'isla de calor' en la ciudad

Los nuevos bancos, el pavimento renovado y el jardín, a la espera de la plantación de los árboles y arbustos.

Alejandro Sardón Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:58

La remodelación de la plaza de San Román es ya una realidad gracias a las actuaciones de renaturalización y mayor accesibilidad que se han llevado a cabo en el emplazamiento. Fernando Carabias, concejal de Fomento y Urbanismo en el Ayuntamiento de Salamanca, presentó este miércoles el nuevo aspecto de este rincón de la ciudad, que cuenta con un nuevo espacio ajardinado.

Allí se plantarán seis árboles «de gran porte» y varios arbustos de efecto tapizante a partir de septiembre, fecha aconsejada por los técnicos de medio ambiente. Además, se ha cambiado el firme de la plaza y se ha construido junto al jardín una bancada que cuenta con asientos con respaldo. «Un lugar cómodo y agradable, para que se convierta en un lugar de encuentro y no solo sea de paso», explicaba Fernando Carabias.

Para esta renovación, se ha contado con un presupuesto de 144.000 euros incluidos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, presentado por el Ayuntamiento en marzo de 2023 y cofinanciado por el propio Consistorio, la Junta de Castilla y León y el gobierno central. El objetivo principal que tiene esta obra acometida en los últimos meses es la retirada «del excesivo pavimento, lo que originaba en la zona lo que se conoce como efecto 'isla de calor'», tal y como argumentaba el concejal.

Destacaba que «es una plaza con atractivo turístico» y que guarda un importante patrimonio artístico y social con la presencia del Palacio del Conde de Francos y el Convento de Las Claras en los alrededores. Es por ello que, además de la zona ajardinada, se ha creado un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED, lo que aporta mayor seguridad y ahorro energético, según explican desde el Ayuntamiento.

La renaturalización de la plaza de San Román no es la única actuación de este tipo que se va a producir. Adelantó Fernando Carabias que, a continuación de esta, llegarán las obras en la plaza de Bretón —situada a escasos metros— y en el espacio abierto de la calle Gütenberg —en el barrio del Oeste—, donde se crearán o ampliarán, dependiendo del caso, los espacios verdes también como parte del Plan de Sostenibilidad Turística.

El concejal recordaba que este proyecto contempla también la nueva iluminación del barrio de San Vicente: «21 calles van a ver mejorado su alumbrado, con el cambio de más de 240 luminarias», apuntaba Carabias. Aseguran desde el Consistorio que el Plan de Sostenibilidad Turística busca con estas reformas que los barrios sean «más cómodos, interesantes y, en definitiva, más atractivos para el turismo».