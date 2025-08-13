La Policía Nacional detiene a un hombre por varios robos con fuerza en vehículos en Salamanca Fue sorprendido 'in fraganti' cuando se encontraba dentro de un turismo estacionado en la vía publica | Fracturó elementos de otro coche cercano al cual también accedió a su interior

Una dotación de la Policía Nacional entra a los Juzgados de Guardia de Salamanca.

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un individuo sorprendido 'in fraganti' mientras robaba en el interior de un vehículo aparcado en la vía pública en Salamanca. Varias dotaciones policiales fueron alertadas de un hombre se encontraba forzando vehículos y revolviendo el interior de los mismos.

Al llegar al lugar los efectivos observaron como un varón, con las mismas características físicas y de vestimenta aportadas por los alertantes, se encontraba en el interior de un vehículo manipulando los diferentes partes del mismo. En ese momento se procedió a la identificación del mismo, no pudiendo este ofrecer ninguna versión que justificara su comportamiento.

Durante la identificación se personó en el lugar otro ciudadano el cual indicó que otro vehículo de su propiedad y que estaba en las inmediaciones había sido también forzado por dicho sujeto, circunstancia que habría presenciado unavecina.

Los funcionarios policiales pudieron comprobar que efectivamente había otro vehículo violentado al tiempo que escucharon la manifestación de la mujer que había presenciado como el identificado había accedido al mismo.

En base a todos los hechos descritos, los agentes actuantes procedieron a la detención de dicho individuo y a su traslado a dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites policiales necesarios, los efectivos pusieron al arrestado a disposición de la Autoridad Judicial competente de Salamanca.