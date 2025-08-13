Un detenido por tráfico de drogas en la 'rave' ilegal de Salvatierra El hombre ha sido arrestado este martes por la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en la 'rave' no autorizada que se celebra desde el pasado viernes a orillas del embalse de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes.

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes cercanas al caso, el varón ha sido arrestado este martes, 12 de agosto, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Agentes de la Benemérita pertenecientes a distintas especialidades realizan controles de drogas y alcohol en los accesos para mantener el orden público y de hacer cumplir la normativa vigente. Además, también buscan evitar actos insalubres que puedan dañar en el entorno y puedan molestar a los residentes de las localidades próximas. Las autoridades de municipios del entorno se encuentran pendientes ante cualquier cambio que se pudiera producir en una fiesta y están en contacto directo con el instituto armado para controlar la fiesta.

