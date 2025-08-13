Araceli Dorado justifica su marcha del Embalse de Béjar porque priman «intereses partidistas» La edil no adscrita afirma que PP y PSOE no tienen en cuenta a los vecinos ni a la ciudad. Además, se muestra, junto con Olga García, en contra del abastecimiento a la Sierra de Francia desde Navamuño.

Araceli Dorado y Olga García durante el pleno de la moción de censura celebrado el pasado 5 de agosto.

La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Béjar, Araceli Dorado, ha justificado su marcha de la mancomunidad de agua del Embalse de Béjar porque en esa entidad priman los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos de Béjar.

En un escrito, la concejala culpa a PP y PSOE de anteponer su propio beneficio. «Funcionan en base a órdenes de lo que hay que votar, en vez de fomentar el debate de los asuntos a tratar que afectan directamente a nuestra ciudad y comarca, sobre los que los representantes deben fijar una posición», ha explicado.

Por otro lado, junto con la otra edil no adscrita, Olga García, ha mostrado su rechazo al abastecimiento de agua a la Sierra de Francia desde Navamuño por entender que existen otras posibles soluciones como el suministro desde los dos ríos existentes en esa zona.

Ambas ediles han mostrado su malestar porque, entienden, PP y PSOE no han tenido en cuenta las futuras necesidades de agua para Béjar y su comarca ni las afecciones al ecosistema del propio río Cuerpo de Hombre ni el daño que ese abastecimiento hasta la Sierra Francia causará en las centrales hidroeléctricas particulares y públicas en el cauce. «Generan importantes beneficios para el consistorio, que vería reducida su producción por la bajada del caudal», han concluido.

Tras esa renuncia, la mancomunidad deberá informar a sus integrantes en el pleno previsto para septiembre.