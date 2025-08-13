Carpa circense, siete espectáculos y entrada libre, así será la nueva edición del Volatiritormes en Santa Marta El Consistorio ha presentado la programación que se desarrollará del 30 de agosto al 5 de septiembre

Del 30 de agosto al 5 de septiembre, Santa Marta de Tormes volverá a transformarse en el epicentro de la magia, el humor y las artes circenses con la celebración de la VIII edición de Volatiritormes, la ya consolidada Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella. Un evento que, en palabras del alcalde, David Mingo, «nos identifica y posiciona como referente en un ámbito cultural único dentro de la provincia y la región».

Este año, como gran novedad, todos los espectáculos serán gratuitos y se celebrarán en un único espacio: una gran carpa de circo que se instalará en la plaza de España, con una capacidad de hasta 490 personas. Esta medida, permitirá garantizar la puesta en escena de todas las funciones sin importar las condiciones meteorológicas.

«El objetivo ha sido concentrar toda la programación en un solo lugar y recuperar la esencia circense de las primeras ediciones», ha explicado Mingo durante la presentación del festival. «Volatiritormes nace con la vocación de ser una fiesta de artes escénicas diferente, que ofrezca algo que no se encuentra fácilmente en la provincia. Queremos que quien venga a Santa Marta, disfrute del circo y, si puede ser, descubra nuestro municipio, gastronomía u hostelería«, ha apuntado.

La programación contará con siete espectáculos de seis compañías nacionales e internacionales, procedentes de Salamanca, Burgos, Ciudad Real, Extremadura o Canarias, y desde el otro lado del Atlántico, como Brasil. Todos ellos actuarán bajo la carpa, que abrirá sus puertas a las 21:00 horas para que el público acceda de forma ordenada y las funciones puedan comenzar puntualmente a las 21:30 horas.

La concejala de Cultura, Silvia González, ha destacado la importancia de este nuevo formato: «Los artistas nos han pedido que el público esté sentado al inicio para evitar distracciones. Por eso abrimos media hora antes, para que la experiencia sea óptima para todos». Además, ha subrayado que este cambio supone una mejora logística y técnica: «Queremos recuperar la esencia de la primera edición. La instalación de la carpa nos permite evitar el montaje diario de los espectáculos. Es un ahorro de recursos y tiempo que revierte en la calidad del evento».

La inauguración, el 30 de agosto, estará a cargo del salmantino Toni Rivero, con un espectáculo de magia y humor participativo. Le seguirán, entre otros, la compañía extremeña 'Músicoloco' con clown visual y humorístico el 31 de agosto; 'Pomelo' el 1 de septiembre, con su obras «La frutería» llena de malabares; y la compañía hispano-brasileña 'The shesters', que actuará los días 2 y 4 de septiembre con números de antipodismo, monociclos, lanzamiento de cuchillos y látigos. El día 3, será el turno de 'Ungravity circus' y, la jornada del 5 de septiembre, 'Kikolas' cerrará el festival con su obra «Calor».

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, así como con el apoyo continuado de la Diputación de Salamanca. El presupuesto total ronda los 30.000 euros, incluyendo cachés de artistas, montaje de la carpa, sonido, iluminación y demás infraestructuras. Según González, «se ha apostado por mantener la calidad de siempre pero acercando aún más el festival al público, garantizando la gratuidad total sin renunciar a propuestas artísticas potentes, divertidas y visualmente impactantes».