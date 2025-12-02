Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de diciembre
Salamanca
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:00
Misterioso y espectacular accidente a la entrada de Arapiles
En el lugar de los hechos no se encontró ningún herido, solo un teléfono móvil
Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
La capital y el alfoz «capitanean» el crecimiento de población frente a las 230 localidades que han «adelgazado» su censo en el último año
Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
Como consecuencia de los golpes que recibió, la víctima sufrió la rotura de un diente
Desde dentro: así avanza el nuevo bloque de consultas del Hospital
Casi 100 trabajadores se emplean en la fase final de la obra, que se entregará en el tercer trimestre de 2026
El PSOE compensa a Fran Díaz con la candidatura a las Cortes
El edil de Peñaranda le cedió en abril el asiento de senador autonómico al defenestrado Luis Tudanca
Rocío Lucas reivindica «una apuesta decidida por la salud mental» en los centros educativos
La consejera ha destacado en el Foro GACETA de la Educación el modelo educativo que sitúa a la Comunidad en las primeras posiciones de los indicadores educativos de España
¿Qué le pasa al césped del Helmántico?
El terreno de juego vuelve a presentar un aspecto deteriorado, especialmente en su Fondo Norte, a consecuencia del frío. Los tepes bermuda que arreglaron la mala siembra del verano pasado no toleran las bajas temperaturas. El club confía en recuperarlo con resiembra
El Ejército del Aire confirma la llegada de los primeros Airbus C295 a Matacán en 2026
El objetivo es reforzar su papel estratégico en la vigilancia marítima y la formación de pilotos
El consejero de la Presidencia de la Junta entrega un nuevo camión de residuos a la mancomunidad de Vitigudino
«Las ayudas a mancomunidades se han incrementado en un 105%», recuerda Luis Miguel Gonzaga, quien reafirma su compromiso con los servicios al medio rural
El Camino de Hierro estrena ruta y centro de visitantes
La parte baja del edificio ubicado en el muelle de Vega Terrón cuenta con un espacio destinado a acoger a los excursionistas
A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños
Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022, en la calle Isabel la Católica. La Fiscalía le pide 2.400 euros de multa y que indemnice al establecimiento
Salamanca: la mayor caída del paro en Castilla y León en noviembre tras cuatro meses en ascenso
El pasado mes se cerró con 16.172 desempleados, 57 menos que en octubre, pero el número de trabajadores también disminuyó
La Universidad lidera una plataforma geoespacial para la recuperación de los bosques europeos tras los grandes incendios
El GIR TIDOP de la Escuela Politécnica Superior de Ávila encabeza el desarrollo tecnológico del proyecto EPHERA
Restricciones temporales en el suministro de agua en Pizarrales y Blanco
Se llevarán a cabo trabajos de limpieza en el depósito del Teso de los Cañones que provocarán una baja presión y cortes temporales en algunas zonas
Así es la felicitación navideña del Ayuntamiento de este año
La autora ha sido la ganadora del II concurso escolar 'Postal navideña' de Salamanca