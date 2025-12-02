Rocío Lucas reivindica «una apuesta decidida por la salud mental» en los centros educativos La consejera ha destacado en el Foro GACETA de la Educación el modelo educativo que sitúa a la Comunidad en las primeras posiciones de los indicadores educativos de España

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, defendió ayer en el Foro GACETA de la Educación, el «modelo sólido, estable y exigente» que ha situado a la Comunidad en las primeras posiciones de España y Europa en los principales indicadores educativos. El encuentro analizó los pilares que han permitido mantener los buenos resultados académicos. Lucas hizo un amplio balance de legislatura y subrayó que «el éxito no es fruto de la casualidad, sino del rigor, la planificación y la convicción».

Durante su intervención, la consejera afirmó que la Junta ha reforzado el Plan de Salud Mental, centrado especialmente en la prevención y detección temprana de conductas suicidas y autolesivas. «Este plan representa una apuesta decidida para atender la creciente demanda y problemática de estos estudiantes para intervenir de forma óptima en estas situaciones tan sensibles», afirmó. Para alcanzar este objetivo, se ha destinado un presupuesto superior a 10,5 millones de euros, que ha permitido la consolidación de la contratación de más de 340 profesionales de orientación desde la puesta en marcha del plan.

Además, Lucas destacó como una de las grandes apuestas de la legislatura la gratuidad del primer ciclo infantil, una medida en la que Castilla y León fue «pionera en España». En Salamanca, 82 centros ofrecen estas enseñanzas con casi 3.600 plazas, lo que supone un ahorro cercano a 2.000 euros por familia y curso. Además, defendió que la Junta «abre donde otros cierran», manteniendo unidades rurales con ratios muy reducidas, lo que permite que «las familias no tengan que dejar sus pueblos».

«Durante esta legislatura en la provincia de Salamanca se han invertido más de 9,5 millones de euros en obras de reforma y mejora de centros de infantil, primaria, secundaria y formación profesional», aseguró, recordando también que la Formación Profesional ha sido otro eje central de la legislatura. «En estos años en Salamanca se han implantado 22 nuevos ciclos formativos, se han autorizado 10 nuevos cursos de especialización y el número de alumnos de FP ha crecido un 14,2 % en la provincia», reconoció.

También destacó los últimos resultados del informe PISA, que sitúan a Castilla y León en los primeros puestos en Matemáticas, Ciencias y Lengua, y ha atribuido este éxito al esfuerzo conjunto de docentes, familias, alumnos y administraciones.

La consejera tuvo palabras especiales para los docentes, a quienes atribuyó gran parte del éxito educativo. En Salamanca, solo en el curso pasado se han realizado más de 1.000 actividades formativas para profesores, con 14.000 asistentes.

«En el próximo curso se hará realidad el nuevo grado de Veterinaria en Salamanca con una aportación inicial de la Junta de 20 millones de euros para la implantación inicial», afirmó la consejera de Educación, afirmando que «esto significa más oportunidades para nuestros jóvenes y más capacidad para responder a las demandas del sistema sanitario y del tejido productivo de la comunidad». Sobre este grado, Lucas explicó que el plan de estudios se encuentra actualmente en evaluación en la Agencia de Calidad y confió en que la titulación esté disponible para el curso 2026-2027.

Para Lucas, Salamanca es «un ejemplo del modelo educativo de Castilla y León: más oportunidades, más inversión, más calidad y más libertad». Concluyó pidiendo mantener el rumbo en una comunidad «que ha sabido construir un sistema sólido, pero que debe seguir mejorando para adaptarse a una realidad cambiante».

