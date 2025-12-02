La Universidad lidera una plataforma geoespacial para la recuperación de los bosques europeos tras los grandes incendios El GIR TIDOP de la Escuela Politécnica Superior de Ávila encabeza el desarrollo tecnológico del proyecto EPHERA

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Los incendios forestales registrados en Europa durante 2025 han dejado una huella sin precedentes: más de un millón de hectáreas calcinadas en toda la Unión Europea y extensas áreas degradadas en el Sudoeste europeo, especialmente en España, Portugal y Francia. Un impacto de tal magnitud que exige una respuesta conjunta, coordinada y basada en ciencia y tecnología para la estabilización inmediata, restauración ecológica y la adaptación a largo plazo de los paisajes afectados.

En este contexto, la Universidad de Salamanca lidera el desarrollo de una plataforma geoespacial WebGIS para avanzar en la restauración de los bosques europeos y el suelo degradado tras los grandes incendios forestales. Una innovadora herramienta que transformará la planificación de la restauración ambiental de las áreas afectadas y que se enmarca en el proyecto, EFHERA – Enhancing after-Fire Hydrological and Environmental Recovery of Agroforestry Zones, financiado por el programa INTERREG SUDOE 2021–2027 con un presupuesto de 1,4 millones de euros para los próximos tres años.

Con los grandes incendios forestales cada vez más frecuentes y devastadores, el proyecto EFHERA nace para asistir las fases de restauración en zonas agroforestales dañadas, poniendo especial atención en los procesos erosivos y la calidad del suelo. Se ejecuta entre España, Francia, Alemania y Portugal en el marco del programa Interreg Sudoe, con una dotación económica de 1,4 millones € de financiación, y se prolongará hasta 2028.

Tecnología al servicio de la recuperación del territorio

La escala del desafío que supone, la magnitud y complejidad de los incendios de 2025, ha puesto de manifiesto tanto la obligación como la necesidad de disponer de herramientas tecnológicas modernizadas que permitan tomar decisiones de restauración de forma rápida, precisa y eficiente.

En el seno del proyecto internacional, los investigadores del GIR TIDOP de la Escuela Politécnica Superior de Ávila encabezan el desarrollo de la herramienta WebGIS, que integrará «tecnología satelital, drones, gemelo digital y simulación, con el fin de asistir de la mejor forma posible a los bosques y suelos devastados tras las llamas», informa a Comunicación USAL Diego González-Aguilera, catedrático de la Universidad de Salamanca y director del GIR.

La plataforma geoespacial avanzada, de acceso libre, ofrecerá a técnicos, gestores forestales y autoridades ambientales información precisa y actualizada para decidir dónde y cómo actuar tras un incendio, optimizando los recursos disponibles y reduciendo el impacto ambiental. «Nuestro objetivo es poner la ciencia y la tecnología al servicio del territorio, dotando a los profesionales de herramientas inteligentes que permitan restaurar de manera más eficiente y sostenible nuestros ecosistemas», subraya.

En este sentido, el grupo TIDOP impulsa una transformación digital que permitirá restaurar los ecosistemas dañados con inteligencia artificial, datos abiertos y herramientas geoespaciales avanzadas, contribuyendo a proteger el suelo, conservar la biodiversidad y acelerar la recuperación ambiental de los bosques mediterráneos.

Por consiguiente, la nueva implementación tecnológica constituirá un salto cualitativo en la gestión post-incendio que permitirá acortar plazos, ahorrar recursos y aumentar significativamente la probabilidad de éxito ecológico en la recuperación ecológica del Sudoeste europeo.

EFHERA representa un ejemplo de cooperación científica internacional frente al reto común de los incendios forestales en el sur de Europa. Para ello, reúne a un consorcio multidisciplinar de entidades de España, Portugal, Francia y Alemania que trabajarán conjuntamente para afrontar los desafíos medioambientales del futuro.

Además de la Universidad de Salamanca, entre los socios participantes figuran la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental-SARGA, en la dirección y coordinación del proyecto, respectivamente; el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, en la dirección técnica; la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC); la Diputación Provincial de Ávila; la Universidad de Évora, el Municipio de Albufeira, la Comunidad Intermunicipal del Algarve (AMAL) y el Instituto de Investigación de la Floresta y del Papel RAIZ, en Portugal; la Universidad de Pau y de los Países del Adour, en Francia; y el Jülich Supercomputing Centre (JSC), en Alemania.

El Grupo de Investigación TIDOP (Universidad de Salamanca) es un referente internacional en tecnologías geoespaciales, digitalización 3D, inteligencia artificial y modelización ambiental. Su experiencia en análisis de datos satelitales y desarrollo de plataformas digitales aporta un valor esencial a EFHERA, permitiendo diseñar herramientas para la gestión sostenible de la recuperación postincendio en el ámbito europeo.