Así es la felicitación navideña del Ayuntamiento de este año La autora ha sido la ganadora del II concurso escolar 'Postal navideña' de Salamanca

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 15:09

Olivia Hernández Turrión, alumna del colegio Montessori, ha sido proclamada ganadora de la segunda edición del concurso escolar 'Postal navideña' convocado por el Ayuntamiento de Salamanca, cuyo objetivo es fomentar la creatividad, la expresión artística y el espíritu navideño entre los escolares de la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, fue el encargado de entregar los premios en un acto celebrado hoy, en el que destacó la alta participación y la calidad de los trabajos presentados. En esta edición, se recibieron un total de 157 trabajos de alumnos procedentes de los IES Venancio Blanco y Mateo Hernández, y de los colegios Sagrado Corazón Jesuitinas, Montessori, Padres Trinitarios, San Estanislao de Kostka y el Centro Ocupacional El Arca.

La postal ganadora, realizada por Olivia Hernández Turrión, será utilizada como felicitación navideña oficial del alcalde, que se enviará a la comunidad educativa y a distintas entidades de la ciudad. Además, la alumna recibió una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 100 euros, colaborador del certamen.

El jurado otorgó también tres accésits, que recibirán una tarjeta regalo de 50 euros cada uno. Los premiados en esta categoría han sido Lucía Andrea Monroy, alumna del IES Venancio Blanco, y Samuel Bermejo Sánchez y Eva Ríos Julián, alumnos del colegio Padres Trinitarios.

El jurado estuvo presidido por el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, y contó con la participación de Inmaculada González Castaño, directora del CEIP Santa Catalina; Otilia Oviedo Moreno, directora del colegio Amor de Dios; Rubén Tostado, coordinador general de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; y María Jesús Díez Miguel, responsable de exposiciones de dicha fundación.

El concurso 'Postal navideña' pretende acercar a los escolares a la tradición navideña, centrada en el nacimiento de Jesús como símbolo de paz, y fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad a través de la creación artística.