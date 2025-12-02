Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Fran Díaz.

El PSOE compensa a Fran Díaz con la candidatura a las Cortes

El edil de Peñaranda le cedió en abril el asiento de senador autonómico al defenestrado Luis Tudanca

Marian Vicente

Marian Vicente

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:30

El PSOE va a imponer a la militancia al exsenador y concejal de Peñaranda, Fran Díaz, como cabeza de lista de los socialistas salmantinos a las Cortes de Castilla y León para las elecciones del próximo mes de marzo.

Los socialistas no han esperado a que se pronuncie ni siquiera la militancia a través de las asambleas que, voluntariamente, podrán reunirse el próximo día 11 para hacer sus propuestas, porque digan lo que digan los afiliados, la dirección del partido impondrá al cabeza de lista.

La imposición obedece al acuerda que la dirección regional del partido alcanzó con el pasado mes de marzo para que Fran Díaz dimitiera como senador autonómico y le dejara el puesto vacante para Luis Tudanca, defenestrado por el Pedro Sánchez y obligado a no presentarse a la reelección a la secretaria regional del partido. Tudanca ocupaba hasta el mes de abril la secretaria del PSOE de Castilla y León y la portavocía del grupo parlamentario socialista.

Fran Díaz ya había ganado peso en la dirección regional del PSOE desde la llegada del soriano Carlos Martínez a la Secretaría General y ocupaba un puesto como secretario de Política Municipal. También ha sido hasta este mismo año secretario de las Juventudes Socialistas de Castilla y León.

Los actuales procuradores Rosa Rubio y Fernando Pablos aspiran a repetir en las candidaturas.

