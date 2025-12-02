Salamanca: la mayor caída del paro en Castilla y León en noviembre tras cuatro meses en ascenso El pasado mes se cerró con 16.172 desempleados, 57 menos que en octubre, pero el número de trabajadores también disminuyó

Carlos Rincón Martes, 2 de diciembre 2025, 09:12 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

A diferencia de los noviembres de los tres meses anteriores, el pasado mes el paro descendió en Salamanca. Esta es la provincia de Castilla y León en la que más ha cayó el paro tanto respecto al pasado octubre como respecto al mismo periodo del año anterior. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), son 16.172 los salmantinos que se encuentran en la cola del paro.

Respecto a octubre, el número de desempleados descendió un 0,35 %, en 57 concretamente. Si se atiende a la variación anual, Salamanca tiene ahora 1.254 parados menos, concretamente un 7,2 %.

Pero la reducción del número de parados, no significa que haya más trabajadores. Todo lo contrario. Conforme a los datos de la Seguridad Social, en la provincia hay 132.133 afiliados. Son 29 menos que en octubre, un 0,02 %. Sin embargo, la comparativa anual resulta positiva. En los últimos doce meses se han ganado 2.462 ocupados, lo que implica un incremento del 1,9 %.

Aunque es mínimo, el descenso de parados se registra en todos los sectores, salvo en la agricultura que suma 13 más. Las mayores caídas se registran en los servicios (28) y en el colectivo sin empleo anterior (24). En cualquier caso, el volumen de contratos firmados disminuye tanto en la comparativa mensual como en la anual. En Salamanca se firmaron en noviembre 6.548. Respecto a octubre, en Salamanca se rubricaron un 26,16 % menos (-2.320), y si se atiende al mismo mes de 2024, la caída es del 3,22 % (-218).

Temas

Paro

Trabajo