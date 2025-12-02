El Ejército del Aire confirma la llegada de los primeros Airbus C295 a Matacán en 2026 El objetivo es reforzar su papel estratégico en la vigilancia marítima y la formación de pilotos

El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado que el Grupo de Escuelas de Matacán, en Salamanca, será uno de los principales beneficiarios de la renovación de su flota de aviones. Según la Agencia EFE, está previsto que diez de los 16 Airbus C295 de vigilancia marítima adquiridos lleguen a esta base en 2026, dentro del programa aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2023 por un importe de 1.730 millones de euros.

Estos aviones estarán destinados a misiones de vigilancia y patrulla marítima, fortaleciendo la capacidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio en coordinación con otras bases, como la de Alcantarilla (Murcia), que recibirá los seis restantes.

El jefe del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general Francisco Braco, ha señalado que la modernización de la flota forma parte de un proyecto más amplio, que incluye la construcción de bases aéreas conectadas, sostenibles e inteligentes y la participación en programas europeos de desarrollo de caza de sexta generación, como el ASTRA, en colaboración con Francia y Alemania.

Braco también ha destacado la importancia de mantener la preparación y despliegue de las unidades españolas en el flanco este de Europa y ha recordado que, aunque España no está en guerra, el Ejército del Aire y del Espacio sigue actualizándose para garantizar su formación y capacidad operativa.

Con la llegada de estos aviones, Matacán refuerza su papel estratégico en la formación y preparación de pilotos y personal especializado, consolidándose como un eje clave en los planes de modernización del Ejército del Aire y del Espacio.