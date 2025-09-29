Matacán renovará su flota con 12 aviones Airbus C295 a partir de 2026 El Gobierno ha dado luz verde a la compra de 18 nuevos aviones, 12 para enseñanza y transporte y seis para lanzamiento de paracaidistas | Está previsto que convivan por un tiempo con los T.19 mientras el profesorado recibe formación en la aeronave

Celia Luis Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:01

La Base Aérea de Matacán se prepara para una renovación histórica de su flota de transporte: a partir de 2026 llegarán 12 aviones Airbus C295 (designados T.21), que sustituirán a los actuales T.19 en la Escuela Militar de Transporte Aéreo (EMTA). Esta incorporación forma parte de un ambicioso programa estatal que contempla un total de 18 aeronaves C295 —12 para formación y transporte táctico y seis especializados en lanzamiento de paracaidistas y carga— junto a avanzados sistemas de entrenamiento en tierra, incluido simuladores y enseñanza asistida por ordenador.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Consejo de Ministros ha dado luz verde este septiembre al Real Decreto que regula la concesión directa de un préstamo de 520 millones de euros a 'Airbus Defence and Space', dentro de la financiación aprobada por el Gobierno para el programa Tecnologías de Enseñanza en Movilidad Aérea Propulsión Eficiente (ITS-T). Está previsto que los nuevos C295 convivan temporalmentecon los T.19 en Matacán, mientras el profesorado recibe capacitación en la nueva aeronave antes del inicio de la campaña docente del curso 2027/28. Esta transición permitirá a los instructores adquirir experiencia directa con el avión, sus sistemas y procedimientos antes de formar a las futuras promociones de pilotos detransporte militar y paracaidismo.

El C295 es un transporte táctico robusto, fiable y versátil, diseñado para realizar misiones estratégicas como el traslado de personal y material, evacuaciones médicas, y lanzamientos de carga y paracaidistas. Cuenta con capacidad máxima de 8 toneladas de carga o hasta 70 efectivos; velocidad de crucero de 260 nudos y autonomía superior a las 12 horas de vuelo; certificación para operaciones en pistas cortas, puede despegar en apenas 700 metros; cabina de carga presurizada de 12,69 metros y capacidad de vuelo a 30.000 pies de altitud; y dos motores de 2,645 caballos de vapor que proporcionan agilidad y eficiencia en el consumo de combustible. La plataforma aérea integra aviónica de última generación, comunicaciones militares seguras, comunicación satelital (SATCOM) y sofisticados sistemas de autoprotección activa y pasiva. Además, el robusto tren de aterrizaje permite operar en pistas no preparadas, lo que amplía sus opciones tácticas y logísticas.

El programa del Sistema Integrado de Entrenamiento para Pilotos de Transporte (ITS-T) busca la máxima comunalidad logística y operativa con las flotas actuales, promoviendo una formación integral de los pilotos mediante entrenadores avanzados, plataformas en línea y simuladores. La adquisición y fabricación de los nuevos C295 impulsa la industria aeronáutica nacional, con la participación destacada de empresas como Airbus España, Indra, CESA, Aciturri y Alestis en la producción y desarrollo de sistemas.

Todos los aviones serán ensamblados en la planta de Airbus en Sevilla, manteniendo la soberanía nacional en el diseño, fabricación y certificación de aeronaves militares avanzadas. La entrada en servicio de los C295 en Matacán posiciona a la Base y al Grupo de Escuelas como referentes en la formación y operación con plataformas de última generación. El C295 acumula más de 700.000 horas de vuelo en todo el mundo y supera las 300 unidades contratadas por más de 37 países.