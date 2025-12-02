Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos

La capital y el alfoz «capitanean» el crecimiento de población frente a las 230 localidades que han «adelgazado» su censo en el último año

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:16

Aunque la población de la provincia crece, la sangría demográfica no ha terminado. Dos de cada tres municipios salmantinos siguen perdiendo población. Así lo demuestra los datos oficiales del censo a 1 de enero de 2025 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes. La provincia comenzó el año con 328.446 habitantes, un 0,27 % más que doce meses antes. Sumó 894 vecinos en un año.

Es la capital la que «capitanea» es crecimiento demográfico. La ciudad del Tormes alcanzó los 145.583 vecinos la cifra más alta de la última década, tras sumar a su censo 1.125 nuevos habitantes, un 0,77 %. En números absolutos, le siguen en aumento de población Santa Marta de Tormes, que roza los 15.000 tras sumar 242; Carbajosa de la Sagrada (7.785), Terradillos (3.317), Castellanos de Moriscos (3.148), Aldeatejada (2.666), Villamayor (7.740), Peñaranda de Bracamonte (6.164), Villares de la Reina (6.784) y Pelabravo (1.426). Son 105 los municipios, muchos de ellos en el área metropolitana, los que han ganado habitantes, mientras que otros 230 localidades, el 63,53 %, han visto reducido su padrón. A ellos, se sumarían otros 27 que mantienen la misma población que el 1 de enero de 2024.

Pero son otros los pueblos en los que, precisamente por su escasa población, la llegada de nuevos vecinos se ha traducido en un elevado crecimiento a nivel porcentual. A la cabeza de ellos está San Miguel de Robledo, cuyos nueve nuevos vecinos supone incrementar sus habitantes casi un 21 %. En Sieteiglesias de Tormes, el aumento es del 16,46 %; en Valdunciel, un 13,76 %; en Navalmoral de Béjar, un 12,5 %; en Martinamor, un 9,64 %; en Pedrosillo el Ralo, un 8,89 %; Peralejos de Arriba, 8,57 %; Berrocal de Salvatierra, 7,25 %; Moríñigo, 6,82 %; y Fresno Alhándiga, 6,04 %.

Del otro lado, se encuentran pueblos como Sanchón de la Sagrada, que con diez vecinos menos se produce un «adelgazamiento» del censo del 19,6 %. El censo de Armenteros cae un 15,43 %; en La Bastida, un 14,8 %; en Cereceda de la Sierra, un 11,29 %; en Molinillo, un 10,42 %; y en Aldeanueva de la Sierra, un 10,2 %.

Pero, aunque porcentualmente el impacto sea menor, son otros los municipios que más vecinos pierden. A la cabeza se encuentra Ciudad Rodrigo, con 88 menos en un año. Le siguen Guijuelo (-64), Ledesma (-34), San Esteban de la Sierra (-29), Armenteros (-29), Aldeadávila de la Ribera (-26), Fuentes de Oñoro (-26), Cespedosa de Tormes (-23), Alba de Tormes (-22) y Vilvestre (-22).

