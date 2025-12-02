Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Policía Nacional, circulando por la capital. ARCHIVO

Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil

Como consecuencia de los golpes que recibió, la víctima sufrió la rotura de un diente

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:17

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres en Salamanca tras agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para sustraerle el móvil.

Los hechos ocurrieron a mediados de noviembre en una empresa del Polígono El Montalvo, cuando los agresores le atacaron con estos objetos contundentes, provocándole heridas que precisaron de asistencia médica. Tal y como detalla la Policía Nacional, los acusados llegaron en un vehículo y, una vez que se bajaron del mismo, solicitaron hablar con la víctima, que salió a la calle. Allí, uno de ellos le empezó a golpear con una defensa extensible, obligando a la víctima a refugiarse en una nave cercana.

Los agresores continuaron este episodio de violencia con puñetazos y los objetos mencionados, mientras uno de ellos le sustraía el teléfono móvil. Tras el ataque, huyeron en su vehículo.

Los servicios sanitarios asistieron a la víctima en el lugar y, posteriormente, la trasladaron al Hospital, ya que, una vez in situ, los efectivos vieron que presentaba sangrado en la boca y en un lateral de la cabeza, además de las gafas rotas y un diente fracturado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia tras completar los trámites correspondientes en dependencias policiales.

