Operarios municipales, trabajando para limpiar el depósito de agua en una calle de Salamanca. ARCHIVO

Restricciones temporales en el suministro de agua en Pizarrales y Blanco

Se llevarán a cabo trabajos de limpieza en el depósito del Teso de los Cañones que provocarán una baja presión y cortes temporales en algunas zonas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:22

Este miércoles, 3 de diciembre, se registrarán restricciones temporales en el suministro de agua en los barrios Pizarrales y Blanco debido a las labores periódicas de limpieza del depósito de agua en el Teso de los Cañones.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 10:00 y las 13:00 horas, periodo durante el cual se prevé una reducción de presión en el suministro, que podría afectar temporalmente a algunas calles y a los pisos ubicados en las zonas altas de los edificios.

