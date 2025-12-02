A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022, en la calle Isabel la Católica. La Fiscalía le pide 2.400 euros de multa y que indemnice al establecimiento

Entró en un hotel que no era el suyo, de madrugada y con los efectos del alcohol, y terminó causando más de 1.000 euros en desperfectos. Es el episodio que llevará mañana al banquillo del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca a H.B.F., acusado de un delito de daños con la circunstancia atenuante de embriaguez.

Los hechos, según recoge la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, se remontan a la madrugada del 30 de noviembre de 2022 en Peñaranda de Bracamonte. El acusado, que carece de antecedentes penales, se dirigía a su alojamiento cuando, presumiblemente desorientado, accedió por error a otro hotel situado en la calle Isabel la Católica.

Una vez dentro, y afectado por el consumo de bebidas alcoholólicas -lo que al parecer mermaba sus facultades intelectivas y volitivas-, acabó provocando distintos destrozos en las instalaciones.

El Ministerio Público detalla en su escrito que dañó la puerta principal del establecimiento, el pulsador de la alarma contra incendios, dos termostatos y también un ordenador portátil que forma parte del equipamiento del hotel.

La reparación de todos estos elementos superó los 1.000 euros, según la tasación aportada por la parte perjudicada.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de daños del artículo 263 del Código Penal, aplicando la circunstancia atenuante de embriaguez al haberse acreditado que el acusado actuó bajo los efectos del alcohol. Por ello, solicita para él una pena de 10 meses de multa con cuota diaria de 8 euros (2.400 euros), además del abono de la indemnización correspondiente al establecimiento afectado.

El artículo 263 del Código Penal se refiere al delito de daños en propiedad ajena. Castiga con una multa de seis a veinticuatro meses a quien cause daños en bienes que no le pertenecen. La pena específica varía según la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.