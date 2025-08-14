Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 14 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:00
El incendio de La Alberca obliga a confinar a los vecinos desalojados, tiene nivel 2 y operan más de 35 medios
El fuego ha mantenido en vilo a la población después de reactivarse este jueves
El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»
Miguel Ángel Luengo señaló que se había activado a la UME
Incendio forestal de nivel 2 en Gallegos de Argañán: cortada la DSA-474 y movilizados más de una decena de medios
El fuego se ha producido a las 17:46 horas, según informan los servicios de la Junta
Reabre la A-66 tras varias horas cortada por el incendio de Cáceres
El fuego mantiene cortada la N-630 entre Oliva de Plasencia y Casas del Monte
Detenido por robar en dos coches y usar las tarjetas bancarias sustraídas
El autor de los hechos forzó dos coches y sustrajo distintos efectos
Preocupación en los barrios por solares abandonados y secos en plena temporada de incendios
El Ayuntamiento señala que ya ha actuado sobre los terrenos de titularidad municipal
Rápido encierro en Villarino de los Aires
Los veloces de López Chaves protagonizaron el primero de los tres encierros que forman parte de los festejos en honor a San Roque
El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo contará con una nueva sala de radiología y un mamógrafo de última generación
Cuentan con una inversión de 306.130 euros (la sala de radiología) y 254.100 (el mamógrafo)
Emotivos momentos y bullicio en el III Día del Campo Charro de La Fuente de San Esteban
La Plaza Mayor y los alrededores acogen casi medio centenar de puestos en una jornada con alta participación, bailes y el reconocimiento a una empresa histórica
Carlos Núñez: «Tocar en Salmoral es una tradición ya, como el concierto de Año Nuevo en Viena»
El intérprete de música celta más reconocido de España volvió a ofrecer dos conciertos seguidos en la iglesia de Salmoral
Juan del Álamo, de Perú a Vitigudino con el esportón lleno de trofeos
El diestro salmantino ha protagonizado un periplo en el país andino de seis corridas de toros, con cuatro puertas grandes y trofeos al mejor diestro de la feria Celendín y a la mejor faena en Matara
Dos accidentes de patinete dejan dos heridos trasladados al Hospital en menos de cuatro horas en Salamanca
En uno una mujer de 29 años se cayó en la calle Prior y en el otro hubo una colisión con un turismo en la avenida José Núñez Larraz
Así será el paso de La Vuelta por Salamanca
La 19ª etapa rodará por 10 localidades de la provincia. El sprint intermedio en la capital, en el paseo de Canalejas. La meta en Guijuelo estará en la calle Filiberto Villalobos
Unionistas sigue con la puesta de largo de los nuevos fichajes: «El Betis tiene una buena afición, pero lo que sentí el otro día...»
Álvaro Santiago y Jan Encuentra, dos nuevos jugadores del cuadro blanquinegro, fueron presentados en la mañana de este jueves
¿Cuándo y cómo se usa el VAR 'low cost' que aterriza este curso en el Reina Sofía?
La Real Federación Española de Fútbol explicó el nuevo sistema de asistencia arbitral en Primera RFEF: cada equipo tendrá dos solicitudes de revisión por partido. Si la decisión es corregida, el club implicado recupera la solicitud
Ya es fiesta en Babilafuente
Las peñas protagonizaron un alegre recorrido por las calles de la localidad con charanga en el que cada agrupación festiva agasaja con bebidas y alimentos a los participantes además de contagiar al pueblo con sus ganas de jolgorio
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.