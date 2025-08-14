Detenido por dos robos en interior de sendos vehículos y posterior estafas con tarjeta bancaria El autor de los hechos forzó dos coches y sustrajo distintos efectos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo por dos robos en interior de sendos vehículos y posteriores estafas con la utilización de las tarjetas bancarias que sustrajo de los mismos.

El autor de los hechos fracturó distintos elementos de los vehículos para acceder a su interior, inspeccionar los distintos habitáculos del mismo y sustraer distintos efectos. Entre estos se encontraban en uno de los casos una elevada cantidad de dinero en efectivo y además en ambos vehículos sustrajo varias tarjetas bancarias, tarjetas que utilizó para llevar a cabo cargos posteriores con las mismas.

Una vez que se recibió denuncia en dependencias policiales del primero de los robos, se inició una investigación exhaustiva que dio como resultado la plena identificación del autor del robo en el mismo. Dicho individuo tiene numerosos antecedentes por hechos similares a los descritos.

Esta identificación se facilitó a las dotaciones en servicio, las cuales no tardaron en localizar al individuo, procediendo a su identificación, detención y traslado a dependencias policiales por el robo en el primer vehículo.

Una vez en dependencias policiales se le localizaron ocultos entre sus ropas, una elevada cantidad de dinero y otras tarjetas bancarias a nombre de otra persona diferente al propietario del primer robo. Puestos en contacto con esta persona, efectivamente pudo comprobar que se había producido un robo en su vehículo, el cual se encontraba violentado y en el que tenía la tarjeta de referencia. La persona victima de estos hechos procedió a interponer la correspondiente denuncia.

Por todo ello se procedió a la imputación de un segundo robo en interior de vehículo, realizándose los tramites oportunos. Finalizados los mismos el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta ciudad.