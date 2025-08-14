Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exteriores del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. SACYL

El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo contará con una nueva sala de radiología y un mamógrafo de última generación

Cuentan con una inversión de 306.130 euros (la sala de radiología) y 254.100 (el mamógrafo)

La Gaceta

Ciudad Rodrigo

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:42

El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo obtendrá una modernización en su equipamiento de diagnóstico por imagen gracias a la adjudicación de dos nuevos equipos: una sala de radiología y un mamógrafo.

La primera es una sala de radiología digital robotizada con suspensión de techo, tres paneles planos y telemetría. Con un importe de adjudicación de 306.130 euros. El segundo, un mamógrafo digital con sistema de tomosíntesis y estación diagnóstica, cuya inversión asciende a 254.100 euros. Los contratos con las empresas adjudicatarias se firmarán los próximos días 19 y 20 de agosto, respectivamente. El plazo de instalación y puesta en marcha es de tres meses tras la firma del contrato.

Estos nuevos equipos de última generación sustituirán a los actuales, modernizando las prestaciones del servicio con mejoras en la calidad de la imagen y una optimización de los tiempos, lo que permite una mayor eficiencia y precisión de los diagnósticos, repercutiendo en una mejor asistencia a los usuarios.

